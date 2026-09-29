Dos jóvenes de 19 y 21 años murieron después de que la moto en la que viajaban fuera chocada desde atrás por un auto durante la madrugada del domingo en Laguna Blanca, Formosa.

El conductor del vehículo, un hombre de 35 años, dio positivo en el test de alcoholemia, quedó detenido y fue trasladado a una unidad penitenciaria de Clorinda.

El choque ocurrió cerca de las 1.55 sobre la Ruta Nacional 86, en inmediaciones del barrio Costa Alegre y a pocos metros del empalme con la Ruta Provincial 2.

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Las víctimas fueron identificadas como Franco Antonelli, de 19 años, y Sol Genez, de 21, quienes circulaban en una Honda Wave en sentido este-oeste.

De acuerdo con el informe policial, por circunstancias que todavía son investigadas, la moto fue impactada desde atrás por un Citroën C4 conducido por el acusado, que viajaba acompañado por otros dos hombres.

Como consecuencia del impacto, la moto y el auto salieron de la ruta. Genez sufrió múltiples heridas y murió en el lugar, mientras que Antonelli fue trasladado inicialmente al Hospital de Laguna Blanca debido a la gravedad de su estado.

Luego fue derivado al Hospital Central de la ciudad de Formosa y posteriormente al Hospital de Alta Complejidad, donde murió el lunes por la tarde.

El Citroën C4, por su parte, despistó y chocó contra un poste del tendido eléctrico. Tanto el conductor como los dos hombres que viajaban con él resultaron heridos.

El automovilista fue trasladado al Hospital de Clorinda debido a una fractura de radio.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de Laguna Blanca, Policía Científica y personal de Seguridad Vial, que realizaron peritajes, mediciones y fotografías para intentar reconstruir la mecánica del choque.

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Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron los dos vehículos, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas que fueron encontradas dentro del auto.

Además, sometieron al conductor del Citroën a un test de alcoholemia que dio positivo. El informe difundido indicó que presentaba un “elevado grado”, aunque no se informó públicamente la cantidad de alcohol detectada.

Después de recibir el alta médica, el hombre fue notificado de su situación procesal y trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial N°5 de Clorinda, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Homicidio, lesiones leves, graves y gravísimas” y quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial de Formosa.