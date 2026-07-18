Franco Colapinto quedó eliminado este sábado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y terminó en la 13ª posición. El argentino volvió a competir en el circuito de Spa-Francorchamps durante la segunda jornada de actividad.

El piloto logró avanzar desde la primera tanda clasificatoria, pero no consiguió ubicarse entre los diez mejores en la Q2. De esta manera, quedó fuera de la lucha por la pole position y aseguró provisoriamente un lugar en la séptima fila de la grilla.

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Sin embargo, Colapinto permanece expectante ante la posibilidad de ganar posiciones antes de la largada. Las penalizaciones que pesan sobre Lando Norris e Isack Hadjar podrían modificar el orden definitivo de partida.

La actividad continuará este domingo con la carrera principal del Gran Premio de Bélgica. La competencia podrá verse por Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV.