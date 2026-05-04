El argentino Franco Colapinto alcanzó el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami y firmó así la mejor actuación de su carrera en la Fórmula 1.

La mejora en la clasificación final se dio luego de la sanción aplicada a Charles Leclerc, quien fue penalizado por exceder los límites de pista y conducción insegura.

El piloto argentino expresó su satisfacción luego de un gran desempeño durante este fin de semana que le permitió igualar su mejor marca en la Fórmula 1. Volverá a correr entre el 22 y 24 de mayo en Montreal.

Franco Colapinto cerró un Gran fin de semana en Miami al terminar octavo en la Fórmula 1 y mostrar satisfacción por su rendimiento tras la prueba en Estados Unidos. El piloto argentino sumó cuatro puntos para Alpine, igualó su mejor marca en la categoría y destacó las mejoras técnicas del equipo como clave para estar competitivo.

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En la llegada al octavo puesto, Colapinto aportó puntos que llevaron a Alpine al quinto lugar del Campeonato de Constructores, y valoró el resultado como un paso adelante tras el parate forzado. El joven piloto dijo que estaba contento con el resultado y agradecido con el equipo por el esfuerzo.

Sobre la carrera en Miami, el argentino explicó que tuvo un problema en la largada por la presión del turbo y perdió una posición, aunque recuperó en la curva 1 con buenas maniobras; además sufrió un roce con la Ferrari de Lewis Hamilton pero se mantuvo competitivo durante la prueba.

Franco Colapinto afirmó “Contento con el resultado, con la mejoría, con la actuación de este fin de semana, que fue muy positivo. Contento con los puntos, agradecido con el equipo por el esfuerzo”, y añadió que está “muy optimista de cara al resto de la temporada” tras igualar su mejor actuación en la Máxima.

La satisfacción de Franco

El balance de Miami ya figura entre los mejores de la trayectoria de Colapinto en Fórmula 1: el octavo puesto igualó lo conseguido anteriormente en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024 mientras pilotaba para Williams. Esa marca volvió a aparecer con Alpine y reforzó la sensación de progreso del argentino.

En sus declaraciones, el piloto destacó el impacto de las actualizaciones técnicas de Alpine tras el parate y atribuyó a esas mejoras la competitividad mostrada en Miami. Colapinto señaló que el chasis nuevo y las mejoras son muy grandes y le ayudan a estar muy competitivo.

El resultado y las expresiones de satisfacción del argentino también tuvieron un componente humano: fuera de la pista vivió el reencuentro con Lionel Messi, quien asistió al circuito, un momento que el piloto describió como “un sueño hecho realidad” y que aportó un cierre emotivo al fin de semana.

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Próxima parada: Canadá

Tras la actuación en Miami, el regreso previsto de Colapinto a la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Canadá, que se disputará en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal entre el 22 y el 24 de mayo. El regreso del piloto argentino al circuito canadiense figura como la próxima parada del calendario.

El programa oficial anunciado indica sesiones de entrenamiento, sprint y clasificación distribuidas entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo, con la carrera fijada para el domingo en horario vespertino; la transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium.

El circuito de Montreal, con 4.361 km de longitud y el icónico Muro de los Campeones, será escenario del intento de Colapinto por afianzarse en la Fórmula 1 tras igualar su mejor marca y sumar puntos importantes para Alpine.

Como consecuencia humana y deportiva, la actuación en Miami dejó al piloto y al equipo con impulso competitivo y la expectativa institucional de consolidar ese rendimiento en la fecha prevista de Canadá.