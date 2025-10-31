La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la localidad de Fortín Olmos, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y al Artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

Los efectivos, durante el procedimiento, dispuesto por la Unidad Fiscal Vera – MPA, a cargo del Dr. Leandro Benegas, contó con la colaboración del GOT UR XIX, se logró el secuestro de una escopeta con numeración suprimida, tres teléfonos celulares, una suma de dinero en efectivo un total de $ 27.890 mil pesos argentinos y un envoltorio de marihuana.

Puede interesarte

Por disposición del fiscal interviniente, la mujer M. F. B., de 47 años de edad, fue aprehendida, una vez cumplimentadas las actuaciones de rigor, recuperó su libertad.