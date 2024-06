Morena Rial se mostró indignada con su ex, Facundo Ambrosioni, por el mensaje por el Día del Padre que le escribió Camila, la actual pareja del ex de la mediática y padre de su hijo, Francesco Benicio.

Todo comenzó cuando la mediática abrió la cajita de preguntas en su perfil de Instagram, donde la siguen 1,3 millones de personas. Una usuaria le preguntó: “¿Viste lo que dijo la mujer de tu ex? Que Facundo cumple los dos roles (el de padre y madre). ¿Qué opinás?”.

Recordando un gesto que había tenido con la actual novia de su ex, la mediática dijo: “Y yo que tiré buena onda el otro día porque no tengo ganas de entrar en discusiones por algo que no tiene sentido”. Y remarcó: “Francesco tiene su mamá y su papá. Lamentablemente, le guste a quien le guste es así”.

Muy picante, la influencer dio a entender que durante cuatro años Ambrosioni no se hizo cargo de su hijo: “Yo no me golpeaba el pecho cuando por cuatro años ni lo vieron al nene”. Por último, quiso mantenerse alejada de la polémica y cerró: “Tranqui que no me gasto más en entrar en estos jueguitos de las redes”.