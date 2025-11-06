El caso sacudió a dos países: la víctima era un hombre suizo de 75 años y la principal sospechosa es su inquilina, que fue arrestada tras incendiar su departamento.

Un hallazgo macabro conmocionó a la tranquila localidad de Fédry, en el este de Francia y desató una investigación internacional que involucra también a Suiza. El sábado 1° de noviembre, un pescador encontró el cuerpo de un hombre cortado en dos, apenas vestido con un calzoncillo, a orillas de un arroyo. La víctima sería Paul André S., un suizo de 75 años que residía en el pueblo de Sainte-Croix, a solo 10 kilómetros de la frontera.

La principal sospechosa es su inquilina, una mujer francesa de 39 años identificada como Maeva R., que fue detenida el 2 de noviembre por la policía suiza tras incendiar su propio departamento. La justicia del cantón de Vaud confirmó que la mujer está bajo prisión preventiva y enfrenta cargos por incendio y por su posible participación en la desaparición y muerte del dueño de su casa.

El caso comenzó a tomar forma el 31 de octubre, cuando se denunció la desaparición de Paul André S. en Sainte-Croix. Dos días después, el departamento que él alquilaba a la sospechosa se incendió y la mujer fue arrestada por los guardias fronterizos suizos. Según las autoridades, ella negó cualquier participación en el crimen, aunque medios locales aseguran que planeaba huir a Costa de Marfil.

Mientras tanto, en Fédry, la policía francesa halló el cuerpo mutilado en la confluencia de los ríos Saône y La Bonde.

El cadáver presentaba una quemadura en la espalda, varias heridas en el cráneo, la mano, el cuello y el torso, además de estar cubierto por una sustancia blanca, que sería cal.

El fiscal de Vesoul, Arnaud Grécourt, detalló que las lesiones en las manos sugieren que la víctima intentó defenderse y que varias heridas fueron provocadas por un arma blanca.

La autopsia preliminar indicó que el hombre murió por una hemorragia causada por una puñalada en el pecho y que el cuerpo fue cortado después de su muerte. Las pruebas de ADN buscan confirmar oficialmente la identidad del fallecido.

Dos incendios y un pueblo en vilo

El horror no terminó ahí. En el barrio conocido como “El Castillo”, donde vivía Paul André S., se registraron dos incendios en pocos días. El primero, en la casa de la infancia del propietario, ocurrió en la noche del 22 al 23 de octubre. El segundo, en el departamento de la sospechosa, se desató el 2 de noviembre, aunque los daños fueron menores y apenas visibles desde el exterior.

El 31 de octubre, el septuagenario habría visitado a la mujer por la tarde y ella habría salido cerca de medianoche, según una vecina.

En diálogo con medios locales, otros vecinos describieron a la mujer como alguien reservada y, en ocasiones, agresiva.

El clima en Sainte-Croix es de miedo y conmoción. “Es un shock increíble. Inimaginable”, confesó un hombre mayor que fue a acompañar a su hija, vecina del lugar. La policía científica y varios patrulleros siguen trabajando en la zona, que permanece acordonada.

La investigación avanza en conjunto entre la justicia suiza y la francesa, pero todavía hay muchos interrogantes: ¿Dónde fue asesinado el hombre? ¿Por qué motivos? ¿El departamento incendiado fue la escena del crimen? ¿La sospechosa actuó sola o tuvo cómplices?

Mientras tanto, el pequeño pueblo de Fédry, de apenas un centenar de habitantes, quedó en el centro de una tragedia internacional que nadie imaginó vivir.