El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado hoy a cinco años de cárcel con un período de prisión aplazado tras ser hallado culpable de conspiración criminal por la supuesta financiación libia de su campaña presidencial en 2007, según informaciones del canal francés BFM TV.

La corte también multó a Sarkozy con 100.000 euros (117.000 dólares) y le inhabilitó para un cargo público o concurrir a las elecciones durante cinco años.

Sarkozy insistió en su inocencia y prometió apelar el veredicto, informa un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Dos de sus aliados más estrechos, el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Gueant, junto con el exministro Brice Hortefeu, fueron condenados a seis y dos años de cárcel, respectivamente.

Según los medios franceses, la corte condenó a Sarkozy por asociación criminal, pero le absolvió de corrupción y financiación ilegal de la campaña.

El caso se remonta a 2012, cuando la web de investigación Mediapart publicó un documento acusando que el régimen del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, acordó contribuir a financiar la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.

Los fiscales franceses abrieron una investigación formal el año siguiente por presunta corrupción y financiación ilegal de la campaña vinculada a Libia.

Dado que la pena conlleva una ejecución provisional, Nicolas Sarkozy debería ser encarcelado en el plazo de un mes, informó este jueves el sitio RFI.

El ex mandatario conservador de 70 años reiteró que es “inocente” y anunció que recurrirá la condena, que consideró de “extrema gravedad para el Estado de derecho”.

“Dormiré en prisión con la cabeza alta”, aseguró y anunció que recurrirá la condena, un recurso no le librará de la cárcel, según el medio francés.