Una jornada escolar se tiñó de tragedia este miércoles en el instituto privado Notre-Dame-de-Toutes-Aides, en Nantes, al oeste de Francia, cuando un estudiante de 15 años inició un ataque con cuchillo que mató a un compañero y dejó tres más heridos, uno de ellos en estado grave, según informaron las autoridades locales francesas.

El agresor, que también es alumno del mismo centro, no contaba con antecedentes y fue reducido por profesores del instituto antes de la llegada de la policía. No obstante, por el momento, no se baraja un móvil terrorista, según las mismas fuentes.

“El atacante fue desarmado por el personal docente, quienes actuaron con valentía antes de entregarlo a las autoridades”, explicó un portavoz de la policía.

Un ataque en dos fases

El ataque se desarrolló en dos momentos distintos. En una primera irrupción al centro, alrededor del mediodía, el atacante hirió a un estudiante. Más tarde, regresó al lugar para agredir a otras tres personas. Fue en esta segundo ataque donde un estudiante de segundo curso murió a causa de las heridas sufridas.

El arma utilizada fue incautada en el lugar y se ha iniciado una investigación judicial para esclarecer los motivos del agresor y las circunstancias del suceso.

Por su parte, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha anunciado que se trasladará a Nantes para seguir de cerca la situación y expresar su apoyo a las familias afectadas y a la comunidad educativa. “Toda la nación está con las víctimas, sus familias y los profesores que actuaron con determinación para evitar una tragedia aún mayor”, ha declarado.

Además, el instituto Notre-Dame-de-Toutes-Aides, ha cerrado sus puertas y mandado a la mayoría de sus alumnos a casa mientras las autoridades prosiguen con la investigación. Del mismo modo, se han activado equipos de apoyo psicológico para atender a los estudiantes, profesores y familiares impactados por el ataque.

Alumnos confinados

Por otro lado, la “salida progresiva” de los alumnos que por motivos de seguridad se han tenido que resguardar en las instalaciones del instituto comenzarán alrededor de las 15:30 horas.

La Policía desplazada al lugar ayudará que esta evacuación sea lo más rápida y controlada posible, según un correo mandado a los padres de los niños que aún se encontraban dentro del instituto.

Un alumno “un tanto extraño”

Uno de los compañeros del agresor ha explicado que el estudiante estaba “algo extraño desde el comienzo del año”, según ha informado el diario francés BFMTV.

“Yo estaba en la sala de estudio y vimos a muchos estudiantes de secundaria que llegaron. En ese momento no teníamos ninguna información. Fueron ellos quienes nos dijeron que había un alumno armado con un cuchillo”, ha relatado el estudiante.

La clase política de Francia no ha dado la espalda a los familiares y ha emitido rápidamente mensajes dirigidos al pesar de las víctimas y la comunidad educativa.

A través de sus redes sociales, Jordan Bardella, el presidente del Rassemblement National (partido político), ha expresado sus “pensamientos para la víctima fallecida, las víctimas gravemente heridas, así como para sus allegados, los alumnos y los profesores del establecimiento en estado de shock”.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, por su parte, declaró: “Tengo un pensamiento lleno de emoción para sus seres queridos, los heridos y los equipos educativos; comparto su dolor y estoy a su lado”.

“La seguridad de los establecimientos escolares debe ser absoluta, es un santuario. Arcos de seguridad, video protección con reconocimiento facial, no debemos excluir nada”, pidió, por su parte, el diputado Eric Ciotti.

A raíz de los hechos, el tribunal judicial de Nantes ha anunciado que dará una conferencia de prensa a las 19:00 de la tarde para informar sobre los avances del caso. Asimismo, la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) permanece, por ahora, en observación.