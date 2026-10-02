Una estatua de la Virgen María fue arrancada de su base y vandalizada durante la madrugada en Porto-Vecchio, en la isla francesa de Córcega. Por el hecho, dos jóvenes señalados como sospechosos fueron posteriormente detenidos y puestos bajo custodia.

El ataque ocurrió en la zona de la rotonda de Stabiacciu, donde se encontraba emplazada la imagen religiosa. Horas después, la estatua fue encontrada fuera de su pedestal y con signos de haber sido dañada.

La secuencia tomó mayor repercusión luego de que comenzara a circular en redes sociales un video que presuntamente muestra el momento en que se produjo el ataque.

🇫🇷 DETENIDOS: Dos jóvenes fueron arrestados por vandalizar y destruir una estatua de la Virgen María en Porto-Vecchio, al sur de Córcega, Francia.



Los sospechosos grabaron el acto y lo difundieron en redes sociales, lo que permitió a la Gendarmería identificarlos y detenerlos. https://t.co/txmvoQB5m4 pic.twitter.com/VNMYRUl3tK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 1, 2026

De acuerdo con la información disponible, los propios involucrados habrían registrado la escena y difundido posteriormente las imágenes, un elemento que permitió avanzar en su identificación.

Poco después, ambos sospechosos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y quedaron bajo custodia mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.

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El episodio generó repercusión en redes sociales, donde también circularon distintas versiones sobre la identidad y el origen de quienes participaron del ataque.