Francia y España vivieron este sábado 24 de octubre una jornada de fuertes tensiones sociales, con multitudinarias manifestaciones, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, saqueos y numerosos detenidos. Los principales incidentes se registraron en París y Barcelona, aunque también hubo disturbios en otras ciudades francesas.

🇫🇷 PROTESTAS MASIVAS EN FRANCIA Estiman en más de 300.000 manifestantes solo en París. https://t.co/oFVM38a1Pv — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 24, 2026

En Francia, entre 410.000 y casi 800.000 personas participaron de las movilizaciones, según las cifras del Gobierno y de los sindicatos, respectivamente. Las protestas fueron convocadas por agrupaciones estudiantiles, organizaciones sindicales y el movimiento de los chalecos amarillos para reclamar medidas frente al aumento del costo de vida y mejores condiciones educativas.

Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrolló de manera pacífica, los incidentes registrados hacia el final de las concentraciones provocaron enfrentamientos con la policía. Según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, cerca de mil personas fueron detenidas durante la jornada.

París: gases lacrimógenos y un fuerte operativo policial

En la capital francesa, miles de manifestantes marcharon contra las políticas del gobierno de Emmanuel Macron. La policía desplegó un importante operativo que incluyó unidades especiales, vehículos blindados, helicópteros y agentes distribuidos en puntos estratégicos.

Las autoridades modificaron los recorridos de algunas movilizaciones y prohibieron determinadas concentraciones para evitar que se repitieran los disturbios ocurridos durante el fin de semana anterior.

NEW: Fireworks explode and tear gas fills the streets of Paris as protesters clash with heavily equipped riot police. Officers charge into crowds and make arrests as a largely peaceful march of 110,000 people turns violent. Nearly 1,000 people were arrested Saturday nationwide according to French officials. — Fox News (@FoxNews) October 24, 2026

Sin embargo, al finalizar una de las marchas, grupos de manifestantes arrojaron objetos contra los efectivos policiales, que respondieron con cañones de agua. También se registraron enfrentamientos en Lyon, Burdeos y otras ciudades, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos.

La tensión llevó a numerosos comerciantes a cerrar sus negocios o proteger sus vidrieras ante posibles saqueos. Además, espacios culturales como el Museo del Louvre, el Museo de Orsay y la Ópera de París suspendieron sus actividades de manera excepcional.

Barcelona: disturbios, saqueos y cerca de cien detenidos

Mientras tanto, en España, el centro de Barcelona fue escenario de violentos incidentes durante una protesta convocada a través de las redes sociales bajo el lema "Institut Indignats", inspirado en las movilizaciones estudiantiles francesas.

La concentración comenzó en la plaza de Cataluña y reunió a grupos de jóvenes, muchos de ellos vestidos de negro. Según las autoridades, los incidentes comenzaron con daños al mobiliario urbano y derivaron en enfrentamientos con los agentes.

🇪🇸 | URGENTE: Destrozos y manifestaciones en Cataluña, España. https://t.co/7yTW9YyZLB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Los manifestantes arrojaron piedras y objetos contundentes contra la policía, mientras que otros grupos incendiaron contenedores, rompieron vidrieras e intentaron saquear locales comerciales.

La policía catalana detuvo a cerca de cien personas, de las cuales aproximadamente una cuarta parte eran menores de edad. Además, las autoridades confirmaron que 14 comercios resultaron vandalizados o saqueados.

BREAKING: Riots and mass-looting in Barcelona tonight 🇪🇸 https://t.co/tL8qE8OHMz — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

La consejera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, cuestionó los hechos de violencia y sostuvo que fueron protagonizados por grupos que no respondían a una organización concreta.

Los disturbios se produjeron en una de las zonas más concurridas de Barcelona, frecuentada habitualmente por turistas y residentes, lo que obligó a reforzar el despliegue policial.

Nuevas movilizaciones y preocupación en Europa

Las protestas se desarrollaron en un contexto de creciente malestar social en distintos países europeos, donde el aumento del costo de vida, las dificultades para acceder a la vivienda y los reclamos educativos impulsaron manifestaciones durante las últimas semanas.

En Francia, los organizadores anunciaron nuevas concentraciones para el próximo fin de semana, mientras que las principales centrales sindicales convocaron a una huelga general para el 5 de noviembre.

Puede interesarte

Por su parte, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió a las autoridades de los países afectados que garanticen el derecho a manifestarse y prioricen medidas para reducir la tensión durante los operativos de seguridad.

Los gobiernos de Francia y las autoridades catalanas mantienen la atención sobre posibles nuevas convocatorias, en medio de un escenario marcado por las demandas sociales y los recientes episodios de violencia.