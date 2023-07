El porteño, 19° del ranking, derrotó con autoridad al chino Zhizhen Zhang; Del Potro, en 2016, había sido el último argentino en las semifinales de un ATP sobre pasto

Francisco Cerúndolo logró, según sentencia, el mejor partido de su carrera sobre césped, una superficie históricamente traicionera y poco inspiradora para los tenistas de nuestra región. El jugador porteño, una de las mejores veinte raquetas del mundo (19°), alcanzó por primera vez las semifinales de un certamen sobre la alfombra verde. A pocos días de Wimbledon (desde el lunes), lo consiguió en el ATP 250 de Eastbourne (con 791.545 euros en premios), una ciudad del condado de Sussex Oriental, en la costa sur inglesa. El argentino más destacado del ranking derrotó al chino Zhizhen Zhang (54°; de 1.93 metro) por un destacado 6-2 y 6-3, en una hora y ocho minutos. El estadounidense Mackenzie McDonald (64°) o el sueco Mikael Ymer (61°) será su obstáculo para llegar a la final.

“Estoy muy contento porque jugué, por lejos, el mejor partido de mi carrera sobre césped. Estuve impresionante con mi devolución, sentí que me moví mejor que nunca en esta superficie. Yo sabía que mi rival sacaba muy fuerte y que le pegaba firme y con mucha velocidad desde todos lados, lo había visto bastante este año, porque además viene jugando muy bien. La verdad es que valoro muchísimo este triunfo”, expresó Fran Cerúndolo, en una comunicación telefónica, mientras realiza bicicleta luego del encuentro en el que anotó tres aces, cometió dos doble faltas, logró el 67% de primeros servicios (33 de 49), ganó el 85% de puntos con el primer saque (28 de 33) y el 44% con el segundo. Además, concretó las cuatro chances de quiebre que le generó al asiático

Después de una valiosa tarea en Roland Garros (cayó en los octavos de final con el danés Holger Rune, en cinco sets), Cerúndolo, entrenado por Kevin Konfederak, regresó a Buenos Aires y, tras unos pocos días de descanso, comenzó a preparar el siguiente desafío: la gira sobre césped, con miras al tercer Grand Slam de la temporada. “En Buenos Aires hice entrenamientos en cemento, nunca llegué a jugar en pasto; no le veía mucho sentido, la verdad. Claro que estando allá hice movimientos típicos del juego sobre pasto, donde muchas veces hay que jugar semiagachado. Después viajé a Queen’s, llegué tres días antes del arranque del torneo. Ahí me sentí jugando bien desde el principio. Le gané a Tommy Paul (15°; por 7-6, 4-6 y 6-4) y después perdí con Dimitrov (6-3 y 7-5), que es un especialista”, narró Cerúndolo, que sumó su victoria número 26 de la temporada (16 derrotas) y se ubica 17° en la carrera al torneo de Maestros de noviembre en Turín, donde actúan las ocho mejores raquetas del año.

“La verdad es que me gusta bastante jugar sobre césped. A veces te tocan rivales muy complicados, que se adaptan bien a las condiciones, que sacan muy bien y no tocás la pelota por un buen rato. Me pasó contra Dimitrov en Queen’s: sentí que estuve un set y medio sin tocar la pelota. Esas cosas provocan cierto fastidio y te frustrás. Pero, entonces, ahí la clave es mantener la paciencia”, apuntó Cerúndolo luego de un partido que tuvo interrupciones por la lluvia. En Eastbourne, el mayor de los hermanos Cerúndolo (están Constanza y Juan Manuel) dio otro paso en su crecimiento en la súper elite: Zhizhen Zhang, que este año alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, se encumbró como el primer jugador chino en la historia en ingresar en el top 100 (en octubre pasado) y, próximamente, se convertirá en el primer jugador del gigante asiático en ser top 50.

El último tenista argentino en alcanzar las semifinales de un ATP sobre césped había sido Juan Martín del Potro, en Stuttgart 2016 (el tandilense, en el año de su retorneo al tour tras las cirugías de muñeca izquierda y por entonces 223°, cayó en esa instancia con el alemán Philipp Kohlschreiber). Ahora lo igualó Cerúndolo. “Cuando leo esas estadísticas me ponen muy contento -dijo el campeón del ATP de Bastad 2022-. Me gustan mirar esos registros cuando aparecen en las redes sociales. Los récords, las estadísticas…, son un orgullo. Obviamente que Juan Martín fue un jugadorazo; yo estoy a años luz de él. Pero me pone orgulloso llegar a otra semifinales de ATP y que, encima, sea en césped. Ojalá que esto sirva de motivación para el resto de los jugadores argentinos, como para que no vayan al césped pensando en que tienen más para perder que para ganar. Se puede ganar en césped; es más difícil que hacerlo en polvo y que en cemento, obviamente, pero también se puede. Hay que intentarlo”.

“El pasto es para las vacas”, dijo Guillermo Vilas, un día, atormentado por una derrota imprevista en Wimbledon, donde debutó en 1970. Aunque le asignaron la autoría de la frase, en realidad Willy la había tomado del español Manuel Santana, campeón en el All England 1966. Ese día, en la rueda de prensa, Santana confesó: “Pensar que cuando yo veía todo este verde me decía: ‘Qué buen alimento para las vacas’. Y ahora pienso tan distinto…”. Cerúndolo, en Eastbourne, anhela convertirse en el tercer argentino capaz de ganar un trofeo ATP Tour en singles sobre césped (hasta ahora, únicamente Vilas -Masters 1974, Australia 1978-79- y Javier Frana -Nottingham 1995- lo consiguieron).

Resumen de la victoria de Cerúndolo

“El césped siempre fue la superficie más complicada, claramente. Hay pocas semanas del circuito con torneos y, además, prácticamente no hay canchas de pasto en la Argentina. Pero es verdad que antes la superficie era bastante más rápida que en la actualidad. Me contaban que antes era injugable. Pero ese mito se terminó: hoy se puede jugar. Si le ponés onda, si encarás los partidos con confianza, se puede. Ojalá que a los argentinos nos vaya mejor en esta superficie, porque es muy linda para jugar. Obvio que esto me genera confianza y motivación para encarar en Wimbledon, donde le año pasado jugué bien y me fui con muy buenas sensaciones (cayó en la primera ronda ante Rafael Nadal, en cuatro sets, con alto nivel, en la cancha central)”. Cerúndolo sigue rompiendo límites.