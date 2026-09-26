El piloto argentino Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tras protagonizar un accidente durante la reanudación de la competencia en la vuelta 36. El incidente se produjo luego de un período de Safety Car, cuando el deportista bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva del circuito callejero de Bakú.

Al no lograr detener su vehículo a tiempo, Colapinto impactó contra el auto de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. La maniobra también involucró a Lando Norris, cuyo McLaren terminó contra el muro de contención.

Tras el choque con Gasly, Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán. pic.twitter.com/G4Q1WKsUjP — MDZ Online (@mdzol) September 26, 2026

Este choque múltiple puso fin a la participación del argentino, quien se encontraba peleando por los puntos durante gran parte del desarrollo de la 15ª fecha del campeonato.

[DEPORTES] "Bloqueé y estuve fuera de control toda la frenada": Colapinto reconoció que cometió "un error grande y grave" en el GP de Azerbaiyán, le pidió "perdón" a Gasly y a "todo el equipo", y afirmó que fue "un día complicado".pic.twitter.com/XdBCOsnqK6 https://t.co/9VtF8fUaoZ — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 26, 2026

Antes del incidente, el piloto había tenido una destacada actuación en la clasificación, donde alcanzó la Q3 por cuarta vez en la temporada. Tras una modificación en la grilla, inició la carrera desde el noveno cajón con una estrategia de neumáticos medios.

Esta presentación en Azerbaiyán se produjo luego de su buen desempeño en el Gran Premio de España, donde finalizó séptimo y sumó seis puntos.