Colapinto quedó fuera de carrera tras un choque múltiple con Gasly y Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto argentino quedó fuera de carrera en la vuelta 36 tras un incidente en el relanzamiento que involucró a Pierre Gasly y Lando Norris en el circuito de Bakú.
El piloto argentino Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tras protagonizar un accidente durante la reanudación de la competencia en la vuelta 36. El incidente se produjo luego de un período de Safety Car, cuando el deportista bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva del circuito callejero de Bakú.
Al no lograr detener su vehículo a tiempo, Colapinto impactó contra el auto de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. La maniobra también involucró a Lando Norris, cuyo McLaren terminó contra el muro de contención.
Este choque múltiple puso fin a la participación del argentino, quien se encontraba peleando por los puntos durante gran parte del desarrollo de la 15ª fecha del campeonato.
Antes del incidente, el piloto había tenido una destacada actuación en la clasificación, donde alcanzó la Q3 por cuarta vez en la temporada. Tras una modificación en la grilla, inició la carrera desde el noveno cajón con una estrategia de neumáticos medios.
Esta presentación en Azerbaiyán se produjo luego de su buen desempeño en el Gran Premio de España, donde finalizó séptimo y sumó seis puntos.