Alpine dejó una pálida imagen en la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y ninguno de sus dos pilotos logró superar la Q1 con un monoplaza A525 que sufrió las características del trazado callejero de Bakú. Aunque la imagen de la sesión de clasificación tuvo un violento choque de Franco Colapinto en los segundos finales de la tanda inicial de la qualy.

Pierre Gasly se salió de la pista y poco después el argentino se estampó contra los muros en la curva 4, el mismo sector donde estaba fuera de competencia su compañero. El pilarense quedó con el 16° mejor registro de la clasificación de cara a la carrera principal, mientras que su compañero firmó el 19° tiempo. Sin embargo, habrá que esperar para conocer las modificaciones que deberán hacer en el A525 de Colapinto para saber si eso decanta en alguna sanción.

Después de que Colapinto completara sólidas vueltas con el neumático blando, con el que estaba superando a Gasly, Alpine optó por salir a realizar el último intento con la goma media. Sin embargo, los dos corredores del team con sede en Enstone tuvieron problemas para controlar su monoplaza con dicha gama, al punto de que patinaron notablemente sobre la pista.

Gasly, que salió por delante del pilarense, bloqueó con sus neumáticos y logró meter su monoplaza en la salida de seguridad de la curva 4. Colapinto, que venía por detrás del francés, perdió por completo el control de su vehículo en el mismo lugar e impactó con la parte trasera contra los muros. El auto del argentino tuvo graves daños en la parte izquierda y en la trompa: desató una bandera roja cuando quedaban los últimos segundos de la Q1.

La sesión de clasificación comenzó con condiciones de pista que no eran óptimas por la caída de la temperatura en Bakú. Ante eso, ambos pilotos de Alpine realizaron un primer intento con gomas blandas. Franco no concretó la mejor de sus vueltas y cerró un tiempo de 1:44.057, mientras que Pierre registró un tiempo de 1:43.502. No obstante, ambos estaban en la parte baja de la grilla.

Luego de la bandera roja por el choque del Williams de Alex Albon, Colapinto montó rojas nuevas y subió al décimo lugar con un tiempo de 1:42.779, aunque perdió algunas décimas al tocar la pared en la curva 15. Por el golpe de Nico Hülkenberg (Sauber) sobre el muro en el mismo lugar en el que se impactó más tarde el argentino, la sesión se volvió a detener y varios pilotos no pudieron completar su segundo intento. Entre los perjudicados estuvo Gasly.

Para el último intento, gran parte de los pilotos optaron por utilizar la goma media, entre los cuales estuvo incluido el propio corredor argentino. Vale recordar que para el GP de Azerbaiyán se está utilizando la gama más blanda de los seis neumáticos disponibles. En este contexto, ambos pilotos sufrieron notablemente con el control de su monoplaza y tuvieron problemas en el primer sector en el que Gasly se fue de la pista y Colapinto chocó.

A desperate end to Q1 for Alpine 😖



Gasly bails off into the run-off area at Turn 4 and moments later Colapinto ploughs into the barriers nearby#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wAGs9LeYda — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Cabe recordar que el argentino superó a su compañero en la FP1 y en la FP3. En los primeros ensayos, los dos corredores del team galo terminaron en el fondo de la grilla después de utilizar una agresiva configuración con baja carga aerodinámica. A medida que avanzó el fin de semana, el equipo y los pilotos optaron por cambiar la puesta a punto y usar un auto más cargado, algo que los benefició principalmente en el sector 1 y 2.

En los últimos ensayos realizados el día sábado, Colapinto quedó en el 15° puesto con un tiempo de 1:42.789 y le sacó una diferencia de 0.533 segundos a Gasly, quien finalizó 19°. Esta distancia fue similar a la que le sacó el propio francés al argentino en la FP2.

La carrera se llevará a cabo el día domingo a partir de las 08:00 (hora argentina) y contará con un total de 51 giros.