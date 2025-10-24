Listo, se terminó la espera para Franco Colapinto, que desde esta tarde saldrá a pista con el Alpine para disputar las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de México, correspondiente a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México comenzará a las 15.30, horario en que se llevará a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas después, a las 19, se disputará la segunda sesión de entrenamientos.

Durante el segundo día de actividad en este Gran Premio se disputará, a partir del sábado a las 14.30, la práctica libre 3, en la que los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que arrancará a las 18. La carrera del Gran Premio de México será este domingo 26 a las 17. Toda la actividad se podrá mirar a través de Fox Sports y Disney+.

El GP de México llega en un momento clave de la temporada, ya que el australiano Oscar Piastri lidera en el campeonato y es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris. Sin embargo, en las últimas fechas el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), demostró un alto nivel y recortó una considerable cantidad de puntos.

Puede interesarte

Colapinto, por su parte, intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en un Alpine que es el peor auto de la grilla. El argentino estuvo cerca de sumar puntos solo en el GP de Países Bajos, donde terminó 11°, aunque en las últimas fechas se mostró muy por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Franco viene de protagonizar una de las polémicas del fin de semana en el GP de Estados Unidos, donde superó a Gasly sobre el final de la carrera pese a que desde Alpine le habían dado la orden de que no lo hiciera.

Los horarios del Gran Premio de México de Fórmula 1:

Viernes 24 de octubre:

Práctica libre 1: 15.30

Práctica libre 2: 19

Sábado 25 de octubre:

Práctica libre 3: 14.30

Clasificación: 19

Domingo 26 de octubre: