El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó un excelente Gran Premio de Gran Bretaña y, en un cierre con grandes movimientos en la cabeza de la carrera, pudo terminar noveno y sumar dos puntos al final de la novena fecha de la Fórmula 1.

El pilarense había largado decimonoveno y se mantenía undécimo sobre el final, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, aunque la penalización del Mercedes de Kimi Antonelli y el despiste del Red Bull de Max Verstappen le permitieron sumar dos puntos.

En los primeros puestos, el ganador de la competencia fue el monegasco Charles Leclerc, que sumó la novena victoria de su carrera luego de una gran largada, mientras que el podio lo completaron el Mercedes de George Russell y la Ferrari de Lewis Hamilton.

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El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un rendimiento parejo durante toda la carrera, a pesar de no conseguir un ritmo constante al inicio de su stint con las ruedas duras, y pudo mantenerse a la puerta de los puntos durante gran parte de la competencia, por lo que pudo aprovechar los errores ajenos para sumar dos puntos importantes.

El pilarense tuvo una salida magnífica, al largar en el decimonoveno lugar y avanzar hasta el P14, para luego superar al Williams del español Carlos Sainz y situarse en P12 desde la décima vuelta.

Sin problemas de degradación, algo que incomodó a gran parte del resto de la grilla, Colapinto se sostuvo a dos segundos de Pierre Gasly y tuvo una parada en boxes aceptable en la vuelta 23.

La detención en el pitlane de su compañero se dio en la vuelta siguiente y, como superó los siete segundos, permitió que el argentino salga por delante y se ubique undécimo.

A un puesto de diferencia de los puntos, Colapinto empezó a perseguir al Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, aunque sufría una clara diferencia de ritmo y nunca pudo acercarse a él, incluso perdiendo un segundo por vuelta en algunos pasajes de la carrera.

En ese contexto, el argentino se mantuvo a la expectativa, sostuvo el ritmo que imprimía Gasly por detrás suyo y no tuvo errores, por lo que pudo sacar provecho cuando comenzaron los inconvenientes entre los líderes de la carrera.

El italiano Kimi Antonelli, que había largado desde la pole position, perdió el primer puesto ante Leclerc en la salida y comenzaba a acercarse al monegasco a 12 vueltas del final, cuando estaba a tres segundos de su Ferrari, pero una rotura en la suspensión derecha al pasar por un piano dio inicio a una pesadilla.

El ganador de cinco carreras en lo que va del año tuvo que pasar por los boxes en dos oportunidades para intentar arreglar el desperfecto, en una ocasión le cambiaron el alerón y en otra arrancaron una pieza defectuosa de la suspensión, pero no pudo volver a tener ritmo competitivo, con serios problemas para mantener el coche en la pista.

Su imposibilidad para doblar con comodidad hacia la izquierda, tenía que mantener el volante girado a la derecha incluso en las rectas, lo hizo perder tiempo de forma constante y permitió que Colapinto se acerque a poco más de un segundo de diferencia, en la pelea por el P10.

Además, en el intento de no perder el puesto, Antonelli empezó a apretar y superó los límites de la pista en un número de veces mayor al permitido, por lo que sufrió una penalidad de cinco segundos, que le dio el puesto de forma virtual al argentino.

Posteriormente, en la vuelta 48, el neerlandés Max Verstappen tuvo sobreviraje y se despistó en una curva, por lo que encajó el coche en la leca y generó la salida de un auto de seguridad, bajo el que se corrieron las últimas cinco vueltas.

Así, Colapinto pudo ascender al décimo lugar y, como Antonelli no tenía forma de alejarse a cinco segundos de él, sumó una nueva posición y terminó en el noveno puesto.

Además, Charles Leclerc tuvo una carrera excepcional y sin errores a diferencia de Hamilton, cuyo único inconveniente fue un fallo en el procedimiento de largada, que le significó una penalización de cinco segundos y lo alejó de la victoria.

Por su lado, Verstappen sufrió el despiste que lo sacó de la carrera mientras marchaba en el tercer lugar, por lo que Russell se encontró con un podio que pudo mantener debido al auto de seguridad, ya que la diferencia de neumáticos que sostenía con sus principales competidores le habría dificultado terminar en el segundo lugar que finalmente obtuvo.

La carrera terminó con el campeón del mundo, Lando Norris, en el cuarto lugar, el Red Bull de Isack Hadjar quinto y seguido de los Racing Bulls, con Liam Lawson sexto y Arvid Lindblad séptimo. El mencionado Bortoleto culminó la carrera en el octavo lugar y décimo quedó Gasly, que también pudo sumar.

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El resultado final da un golpe en el Mundial, ya que Antonelli permanece líder con 179 puntos, pero sin triunfar en las últimas tres carreras luego de una racha excepcional de cinco victorias seguidas, y acerca a Russell a los 154 puntos, en el segundo lugar.

Tercero continúa Lewis Hamilton, que llegó a las 147 unidades, mientras que Leclerc se posiciona cuarto con 108 puntos y relega a Norris al quinto puesto, con 97 unidades.

La próxima carrera se disputará en el circuito de Spa Francorchamps, un trazado de alta complejidad por combinar curvas rápidas y lentas, además de grandes cambios de altitud y algunas rectas que lo posicionan como el circuito más largo de la temporada.