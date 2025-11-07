El piloto argentino Franco Colapinto afrontara un fin de semana cargado de emociones en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, luego de que su continuidad en el equipo Alpine F1 Team para la temporada 2026 fuera confirmada. Siendo el primer piloto argentino que disputara 3 temporada desde Carlos Reutemann.

La jornada de entrenamientos libres comenzó con un arranque difícil para Colapinto, que al cabo de la sesión quedó en el puesto 16º con un tiempo de 1:11,160. Un avance considerable si se considera que viene de actuaciones bajas donde le cuesta alejarse de los últimos puestos de la tabla. Mientras tanto, el británico Lando Norris (McLaren F1 Team) lideró la tabla, seguido por su compañero australiano Oscar Piastri. Por su parte, uno de los grandes candidatos al título, Max Verstappen (Red Bull Racing), tuvo una performance por debajo de lo esperado y terminó 17º.

En tanto, el otro piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, logró una actuación más destacada y finalizó en el 7º lugar, lo que deja una referencia clara para que Colapinto encuentre ritmo de cara a las próximas sesiones. Acercandose el piloto galo al nivel que ha tenido durante toda su carrera.

Resta saber si ambos pilotos de Alpine podrán tener un fin de semanas sin dificultades y lograr cosechar puntos para el equipo.

Puede interesarte

Minuto a minuto:

· Al inicio de la práctica, Colapinto quedó en 19º y salió a pista con neumáticos duros; poco a poco fue intentando mejorar.

· En el tramo intermedio de la sesión, ya con neumáticos medios, escaló hasta el 10º lugar momentáneamente.

· Hacia el cierre, pese a los esfuerzos, no logró meterse entre los primeros y cerró la sesión en el puesto 16º.

La continuidad confirmada en Alpine para 2026 genera ilusión en el entorno del piloto argentino, quien espera mostrar todo su potencial en esta etapa definitoria del campeonato ya con un auto más consistente y más tiempo de trabajo.