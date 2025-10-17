La temporada 2025 de la Fórmula 1 regresó con la 19ª fecha del calendario el Gran Premio de Estados Unidos, tras el triunfo de George Russell en Singapur y el 16º lugar logrado por Franco Colapinto con Alpine. Este viernes, en una jornada con carrera sprint, se llevó adelante la primera práctica libre (FP1) y el piloto argentino mostró progresos a lo largo de la sesión.

Colapinto comenzó complicado y llegó a ubicarse último, pero con el correr de las vueltas fue encontrando ritmo y sobre el cierre firmó su mejor vuelta, finalizando en el 16º lugar, un puesto por encima de su compañero Pierre Gasly. Una muy buena noticia para el pilarense que parece estar encontrando la vuelta a su auto. En este proceso de fracasos y aprendizajes encontró la forma de permanecer competitivo. Si bien no a alcanzando una buena cosecha de puntos, sus actuaciones fueron suficientes para competir contra su compañero de equipo. Resta ver si podrá mantener esta posición y poder defenderla en la carrera.

Así finalizó la FP1 de la Fórmula 1

La actividad quedó dominada por Lando Norris, quien registró 1:33.294, seguido por Nico Hulkenberg y Oscar Piastri.

El viernes en Austin estuvo marcado por incidentes. A media sesión se izó bandera roja por el desprendimiento de un elemento de un monoplaza, lo que detuvo la acción por algunos minutos. Además, Carlos Sainz y Charles Leclerc debieron abandonar la práctica por problemas mecánicos: Sainz con la caja de cambios y Leclerc con la transmisión.

La FP1 fue la única práctica prevista para el Gran Premio estadounidense. Sin embargo, Colapinto tendrá más actividad este viernes, cuando a las 18:30 arranque la clasificación para la carrera sprint, que se disputará el sábado a las 14 horas.

Con este inicio, el piloto argentino busca seguir ganando ritmo y experiencia en la Fórmula 1, mientras Alpine ajusta detalles para afrontar la recta final de la temporada.