El enojo del piloto argentino tras quedar a un paso de los puntos en el GP de Países Bajos: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”

Franco Colapinto realizó una soberbia actuación en el Gran Premio de Países Bajos y finalizó en la 11° posición, su mejor ubicación desde que está en Alpine. El argentino quedó al borde de sumar sus primeros puntos con la escudería francesa, aunque se vio perjudicado en dos oportunidades por el Safety Car. Más allá de que el pilarense dejó una buena performance en Zanvoort, en la que hizo varios adelantamientos, se mostró muy disconforme con la estrategia por parte del team galo y los lugares que perdió por culpa de Pierre Gasly.

“Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, relató el joven de 22 años en la rueda de prensa.

En esta misma línea, Colapinto puntualizó en el hecho de que podría haber finalizado más adelante y sumar sus primeras unidades con Alpine: “Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, enfocarse en la próxima”.

"Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”, agregó Franco sobre la estrategia de Alpine, que lo terminó perjudicando al darle prioridad a Gasly.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en lo que será el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, en Italia. “Ahí debuté el año pasado. Ojalá que sea un buen fin de semana”, comentó el argentino sobre la carrera en Monza, donde se estrenó al mando del Williams FW46 en 2024.

Por su parte, en diálogo con el canal oficial de la F1, dejó en claro su disgusto por no poder sumar sus primeros puntos en Alpine. Estoy bastante decepcionado. “Creo que ha sido una carrera muy buena en la que hemos sacado el máximo partido. Creo que con el último coche de seguridad estuvimos muy cerca de los puntos. Y creo que, con un poco más de suerte y unas situaciones más favorables, habría puntuado”, analizó.

A esto, sumó: “Es un poco decepcionante no haber sumado mi primer punto con el equipo. Estuvimos muy cerca. Solo tenemos que sacar el máximo partido en la última tanda... No estoy muy contento. Creo que hemos hecho una buena carrera. Estaba contento, ha sido una buena carrera. Tenía confianza con el coche, hice un buen trabajo en equipo con Pierre, le dejé pasar al principio de la carrera. Tenemos que revisar algunas cosas después”.

Colapinto comenzó la carrera con gomas blandas y escaló una posición al largar 16°. El argentino exprimió la ventaja del neumático soft y en la vuelta 6 superó a Pierre Gasly en la recta principal. Sin embargo, pese a que se mantuvo en la cola del Aston Martin de Fernando Alonso y mantenía un ritmo similar al de su compañero, Alpine le ordenó devolver la posición al francés en el giro 17, instrucción que el argentino acató.

En la vigésima vuelta, Colapinto realizó su primera parada en boxes, donde el equipo Alpine le colocó neumáticos duros. Tras la detención, el bonaerense regresó a pista en el puesto 19 y ascendió una posición tras la parada de Bortoleto. No obstante, se vio notablemente perjudicado por el incidente de Lewis Hamilton y el Safety Car en pista, algo que le hizo perder tiempo y varias ubicaciones.

El ritmo sostenido de Colapinto le permitió acercarse nuevamente a Gasly en la lucha por la 14ª posición. Además, el argentino ganó dos lugares adicionales debido a las detenciones de Liam Lawson de Racing Bulls y Carlos Sainz de Williams por un toque. Durante la mitad de la competencia, el joven de 22 años se mantuvo detrás de Gasly a menos de un segundo, en medio de un tren de monoplazas que comenzaba en el décimo lugar con Esteban Ocon (Haas).

La carrera experimentó una nueva interrupción en la vuelta 55 tras el accidente de Charles Leclerc (Ferrari), quien quedó fuera de competencia por los daños en su monoplaza por culpa de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que fue sancionado. En ese contexto, Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos, pero el equipo cometió un error al colocarle compuestos medios, lo que lo relegó a la 15ª posición al reincorporarse a la pista. Por su parte, Gasly se mantuvo en pista con los duros y subió al octavo lugar.

El desarrollo posterior de la competencia permitió a Colapinto recuperar posiciones. Superó en pista Gabriel Bortoleto y, en la disputa por el 13º puesto, tuvo un toque con Esteban Ocon de Haas. El abandono de Lando Norris de McLaren por una falla en el motor representó otra oportunidad para escalar en la clasificación.

La tercera neutralización con auto de seguridad, motivada por el retiro del McLaren de Norris, llevó a Colapinto a realizar una tercera parada en boxes, donde recibió neumáticos blandos. En el reinicio, el argentino superó a Nico Hülkenberg (Sauber) en la curva tres, y volvió a situarse detrás de Gasly. En esta ocasión, Colapinto logró adelantar al francés, aunque este demoró en ceder la posición debido a su ritmo más lento por tener neumáticos con más de 40 giros. Por esto, el pilarense se quedó a las puertas de sumar sus primeros puntos con Alpine.

En total, Colapinto ganó cuatro posiciones en pista y sumó otra más gracias a la penalización de Antonelli. La actuación del argentino fue una respuesta directa a las declaraciones realizadas el viernes por Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura clave de Alpine. De haber contado con una mejor gestión en la segunda detención, el argentino podría haber finalizado entre los diez primeros y obtenido un punto para la escudería francesa, incluso pilotando el que es considerado el auto menos competitivo de la categoría.

La Fórmula 1 volverá a tener actividad la próxima semana, en el marco del mítico Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza. Allí, Colapinto debutó en la Máxima al mando de Williams. Otro condimento especial para el argentino es que las nueve carreras restantes son en las que compitió en 2024, aunque el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine supone un claro dolor de cabeza.