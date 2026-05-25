Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su corta carrera en la Fórmula 1 y lo disfruta con una mezcla de confianza, humor y ambición. Después de terminar sexto en el Gran Premio de Canadá -su mejor resultado en la categoría- el piloto argentino celebró el crecimiento que viene mostrando carrera tras carrera a bordo de un Alpine muy mejorado y hasta se animó a bromear con vistas al GP de Mónaco, la próxima cita de la categoría, que se correrá el fin de semana del 7 de junio en las coquetas calles de Monte-Carlo.

“Venimos bárbaro. Seguimos en escalera: séptimo, sexto... Si para llegar a quinto tengo que no hacer una práctica libre, no la hacemos. En Mónaco hay tres, no hago ninguna. Directo a qualy”, soltó entre risas tras la carrera disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"En Mónaco hay 3, no hago ninguna" 😂😂😂



Franco Colapinto Post #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/vEJyVBd6Nu — Atención FC (@atencionfc) May 24, 2026

Colapinto, que había largado décimo y venía de terminar noveno en la Sprint del sábado, cerró un fin de semana muy sólido pese a un comienzo complicado: el viernes prácticamente no pudo girar por una falla eléctrica en la unidad de potencia durante la única práctica y luego había sido 13° en la clasificación Sprint.

En carrera volvió a mostrar ritmo competitivo y sumó ocho puntos importantes para quedar décimo en el Campeonato de Pilotos, consolidando el gran salto que ya había insinuado con el séptimo puesto conseguido en Miami. Es cierto que este domingo no logró sobrepasos. Pero el auto le responde. Y él le saca jugo. Este domingo se vio beneficiado primero por el abandono del británico Arvin Lindblad que quedó clavado en la largada con su Racing Bulls. Luego por el rápido ingreso del australiano Oscar Piastri y el también británico Lando Norris, que habían largado con gomas intermedias en una estrategia fallida de McLaren. Y al final por el final abrupto de carrera para George Russell, otro crédito del Reino Unido, y su Mercedes.

El argentino explicó que la carrera tuvo momentos tensos, especialmente después de su parada en boxes, cuando perdió el control con los neumáticos duros recién colocados y rozó la rueda delantera izquierda contra un muro de contención. “Al principio empujé mucho. En la primera parte venía a fondo, muy fuerte. Después cuando salí de boxes pisé un poco de agua y me fui, le pegué fuerte a la pared con la parte izquierda. Quedó la suspensión un poco mal y desde ahí fui tranquilo”, reveló.

Puede interesarte

A pesar del golpe, logró administrar la ventaja y llegar sin sobresaltos al final. “Quería sacarle cada vez más diferencia a Lawson para que me quedara bien la parada. Salí rápido y cometí ese pequeño error. Después me tranquilicé y fuimos tranquilos hasta el final”, explicó.

El balance igualmente fue muy positivo para él y para el equipo, que también metió otro auto en los puntos. “Fue una carrera larga, muchas vueltas, un poco solitaria, pero me llevo los puntos. Doble puntos para el equipo también, sexto y octavo, así que muy feliz”, resumió.

Colapinto además destacó la evolución técnica del auto desde las mejoras introducidas en Miami, un punto que considera clave para este presente. “Tengo confianza en el auto. En Miami se notó que los cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho y desde ahí soy más competitivo. Eso que trajeron nos hizo dar un pasito adelante”, señaló.

Por último, el argentino volvió a mostrar su conexión con los fanáticos y les dedicó el resultado. “Estoy feliz de haberles dado este resultado a los argentinos. Se lo merecían después de haberme apoyado tanto. Después del Road Show y de conocer a Leo, fue todo muy positivo. Hay que seguir así. No paramos”, cerró. Franco sueña despierto. Ya es el cuarto argentino con más puntos (20) en la historia de la Fórmula 1 por detrás de Carlos Reutemann (310); Juan Manuel Fangio (277) y José Froilán González (77). Y va por más en una temporada que no deja de sorprender.