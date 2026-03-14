Franco Colapinto largará desde la 12ª posición en el Gran Premio de China de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación por una diferencia mínima de apenas 0.005 segundos respecto al tiempo de corte. La carrera principal se disputará este domingo en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto argentino, que compite para Alpine, logró su mejor registro en la segunda tanda clasificatoria con un tiempo de 1:33.357, que lo dejó muy cerca de ingresar a la Q3. El corte lo marcó Isack Hadjar, quien con su Red Bull Racing ocupó el décimo lugar tras registrar un giro apenas más rápido.

Colapinto quedó además a 0.354 segundos del tiempo de su compañero Pierre Gasly, que marcó 1:33.003 en la Q2 y logró avanzar a la instancia final de la clasificación.

Antonelli hizo historia con la pole position

La pole position del Gran Premio de China quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien con Mercedes se convirtió en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en lograr una pole, con 19 años, 6 meses y 17 días.

Antonelli largará desde el primer lugar por delante de su compañero George Russell, quien logró completar una vuelta rápida en los últimos instantes de la clasificación a pesar de haber sufrido inconvenientes mecánicos durante la sesión.

Detrás de los Mercedes partirán las dos Ferrari, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que completaron los primeros puestos de la grilla para la carrera principal.

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Colapinto mejoró su rendimiento

El fin de semana no había comenzado de la mejor manera para el piloto argentino. El A526 de Alpine sufrió problemas mecánicos en la previa a la actividad, lo que impidió realizar una puesta a punto ideal para las primeras sesiones.

Sin embargo, durante la jornada del sábado Colapinto mostró una evolución en su rendimiento y logró girar a un ritmo más cercano al de su compañero de equipo.

“Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Cuando te falta tan poco por pasar y por estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, da mucha bronca. Fue una qualy buena”, expresó el piloto tras la clasificación.

El argentino también recibió el respaldo de Flavio Briatore, referente del equipo Alpine, quien lo felicitó cuando descendió del monoplaza luego de la sesión.

La gran actuación del equipo Alpine durante la clasificación fue protagonizada por Pierre Gasly, quien logró meterse en la Q3 y partirá desde la séptima posición.

El francés firmó una destacada vuelta de 1:32.873, que le permitió ubicarse por delante de pilotos de peso como Max Verstappen, Isack Hadjar y Ollie Bearman.

La carrera principal del Gran Premio de China se disputará este domingo desde las 4 de la madrugada (hora argentina) y tendrá un total de 56 vueltas al circuito de Shanghái.

La competencia se correrá luego de la carrera Sprint del sábado, que fue ganada por George Russell, mientras que Colapinto finalizó en la 14ª posición.