El argentino Franco Colapinto hizo un buen trabajo en una tanda clasificatoria marcada por la exigencia de los 51° grados registrados sobre el asfalto.

Si bien no pudo acceder a la Q3 como en dos de las últimas tres carreras, Colapinto quedó con mejores sensaciones en relación a las prácticas libres del viernes.

Tras esos ensayos, el piloto de Alpine advirtió que el auto estaba "inmanejable" por la falta de adherencia a la pista.

Tras la clasificación, Colapinto fue muy autocrítico luego de quedar en la 13° posición de la clasificación. “Un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes pero el auto no hace lo que quiero”, contó.

Puede interesarte

El GP de Barcelona se disputará el domingo desde las 10:00 a 66 vueltas, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.

George Russell (Mercedes) largará desde la pole position, por delante de Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Así quedó la grilla de largada para el GP de Barcelona