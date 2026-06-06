Franco Colapinto va de menor a mayor en Montecarlo: este sábado avanzó a la Q2 y firmó su mejor posición en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

El argentino largará 14° en la carrera del Principado, cinco puestos por debajo de su compañero Pierre Gasly, que hasta el momento mostró un mejor rendimiento en todo el fin de semana.

El italiano Kimi Antonelli hizo la pole position y partirá escoltado por Max Verstappen (Red Bull).

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La carrera se correrá este domingo desde las 10:00 con transmisión de Disney+ Premium.