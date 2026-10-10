La jornada en Marina Bay presentó múltiples desafíos para los pilotos. Durante la sesión de clasificación, el argentino Franco Colapinto sufrió un impacto contra la pared que le impidió avanzar en la grilla, quedando finalmente en el puesto 15 de cara a la competencia del domingo.

El neerlandés Max Verstappen logró el mejor tiempo con 1m31s373 y se aseguró el primer cajón de salida. Lo siguieron Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, quienes completaron las primeras posiciones de la clasificación.

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La actividad en Singapur estuvo marcada por la inestabilidad climática y diversos incidentes. Previamente, durante la carrera Sprint, se registraron múltiples abandonos, incluyendo a Oscar Piastri, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, George Russell, Checo Pérez y Lance Stroll. El propio Franco Colapinto debió abandonar la carrera corta en la cuarta vuelta debido a una falla técnica en su monoplaza, situación que obligó al equipo a realizar ajustes antes de la clasificación.

Las condiciones de pista y las demoras acumuladas durante la jornada obligaron a reprogramar el inicio de la clasificación para las 10.30. A pesar del esfuerzo, el piloto argentino no logró superar los cortes necesarios para pelear por la pole position, cerrando su participación en la sesión con un registro de 1m33s787.