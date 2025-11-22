Fórmula 1
Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas
El piloto argentino se metió en la Q2 después de haber terminado 11° en la Q1 con un tiempo de 1:57.323. Su compañero Pierre Gasly saldrá desde la 10° posición. La carrera principal será el domingo a la 1:00 de Argentina.
Franco Colapinto largará la carrera en la 15° posición después de una clasificación condicionada por la lluvia.
El argentino se metió en Q2 con un tiempo de 1:57.323. Hamilton (Ferrari), Tsunoda (Red Bull), Bortoleto (Sauber), Antonelli (Mercedes) y Albon (Williams) quedaron por debajo suyo.
Colapinto (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) y Nico Hulkenberg (Sauber) fueron los eliminados en Q2.
Lando Norris se quedó con la pole position. Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams) completaron el podio en la Q3.
La carrera principal será el domingo a la 1:00 de Argentina y será transmitida por Disney+ Premium y Fox Sports.