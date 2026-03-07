Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3 y partirá desde el 16° lugar en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada de Fórmula 1. La pole position fue para George Russell con Mercedes, mientras que Max Verstappen protagonizó la gran sorpresa negativa al chocar en la Q1 y largará último con su Red Bull.

La clasificación del Gran Premio de Australia, que abre la temporada de Fórmula 1, dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, quien logró superar la primera tanda pero quedó eliminado en la Q2 y partirá desde el 16° puesto en la carrera de este domingo.

El piloto argentino de Alpine había comenzado la sesión con buenas sensaciones. En la Q1 consiguió un agónico 15° lugar con un tiempo de 1:21,200, que le permitió avanzar a la siguiente fase cuando el reloj ya estaba en cero.

En esa primera tanda se despidieron varios nombres importantes de la parrilla: Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz Jr. (Williams) y Lance Stroll.

Colapinto quedó eliminado en la Q2

La participación del argentino se cerró en la Q2, donde no logró mejorar su registro y terminó marcando 1:21,270, tiempo que lo ubicó 16° en la clasificación.

También quedaron fuera en esta instancia Pierre Gasly (Alpine), compañero de equipo de Colapinto, que finalizó 14°, además de Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas) y Alexander Albon (Williams).

Mercedes dominó la clasificación

La Q3 tuvo un claro dominio de Mercedes, que se quedó con el 1-2 en la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia.

El británico George Russell marcó el mejor tiempo con 1:18,518, mientras que su compañero Andrea Kimi Antonelli quedó a 293 milésimas, asegurando la primera fila para la escudería alemana.

Una de las sorpresas de la jornada fue el francés Isack Hadjar, que en su primera carrera con Red Bull largará tercero.

A su lado partirá el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Cómo quedó el top 10 del GP de Australia

Detrás de los primeros cuatro, el top 10 de la clasificación lo completaron:

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

La carrera del Gran Premio de Australia se disputará este domingo y marcará el inicio oficial de una nueva temporada de Fórmula 1, con la expectativa argentina puesta en lo que pueda hacer Franco Colapinto desde la mitad de la parrilla.