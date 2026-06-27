Franco Colapinto no pasó la Q2 y largará 16° en el Gran Premio de Austria de la F1.

George Russell fue el más rápido del sábado en un final cargado de polémica. El británico sobrevivió a una investigación de los comisarios para obtener la pole en Austria delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Max Verstappen se fue de pista en la última curva y provocó una bandera amarilla en el final de la sesión.

Pierre Gasly quedó a solo 40 milésimas de entrar en la Q3 y eliminar a Verstappen, ya que el piloto de Red Bull se quedó en los pits sobre el final de la Q2 para ahorrar un juego de neumáticos, una estrategia que casi le cuesta caro.

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El piloto argentino reconoció que un exceso de frenada en la primera curva arruinó su vuelta decisiva en la Q2. "Me equivoqué en la 1. Frené un poco fuerte, bloqueé de atrás y tuve un 'snap' muy grande", explicó tras quedar eliminado de la clasificación.