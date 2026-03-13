El piloto argentino Franco Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la segunda fase de la clasificación disputada este viernes en el circuito internacional de Shanghái.

El corredor de Alpine logró avanzar a la SQ2 tras completar una vuelta de 1:34.592 sobre el final de la primera tanda, registro que le permitió ubicarse en el puesto 16 y acceder a la siguiente instancia clasificatoria.

Sin embargo, en la segunda sesión no consiguió mejorar lo suficiente para avanzar a la tercera tanda, por lo que finalmente quedó fuera de la pelea por los primeros diez lugares de la grilla.

Eliminado en la segunda fase de la clasificación

En la SQ2, Colapinto marcó un tiempo de 1:34.327, que lo dejó nuevamente en la 16ª posición de la tabla general.

El argentino quedó a 0.922 segundos del mejor tiempo registrado por su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien logró avanzar a la última tanda clasificatoria.

Además, el piloto bonaerense terminó a 0.707 segundos del tiempo de corte que estableció Isack Hadjar, de Red Bull Racing, quien ocupó el décimo lugar y accedió a la SQ3.

De esta manera, Colapinto quedó eliminado junto a Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hülkenberg (Audi).

Puede interesarte

Primer contacto competitivo en Shanghái

Durante la primera tanda clasificatoria, el piloto de Alpine había conseguido avanzar con lo justo a la segunda fase.

Su mejor registro en SQ1 fue de 1:34.592, lo que le permitió ubicarse en el puesto 16, a 0.622 segundos del tiempo de Gasly en esa sesión.

El argentino afrontó así su primera experiencia competitiva en el circuito chino, uno de los trazados más exigentes del calendario de Fórmula 1.

Antes de la clasificación Sprint, Colapinto había participado en la única práctica libre del fin de semana, en la que completó 24 vueltas al trazado.

En esa sesión de entrenamientos, el piloto argentino finalizó en el puesto 15 con un tiempo de 1:34.947 utilizando neumáticos blandos.

Durante la práctica, Colapinto protagonizó un trompo en los primeros minutos, aunque logró continuar con la actividad sin mayores consecuencias.

Además, experimentó una falla en la unidad de potencia Mercedes de su monoplaza cuando intentaba ingresar a los boxes. El vehículo quedó detenido momentáneamente en la calle externa, pero posteriormente el motor volvió a encender y pudo continuar con la sesión, dio cuenta Infobae. En esa práctica libre, el más rápido había sido George Russell, con un tiempo de 1:32.741 al mando de su Mercedes.

Cuándo se corre la Sprint en China

La carrera Sprint del Gran Premio de China se disputará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 (hora de Argentina) y tendrá un total de 19 vueltas.

Posteriormente, a las 4 de la madrugada del mismo día, se llevará a cabo la clasificación que definirá la grilla de partida para la carrera principal del domingo.