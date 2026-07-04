El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una decepcionante actuación en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, ya que quedó eliminado en la Q1 luego de un despiste y largará decimonoveno en la carrera. Ahora, Colapinto estará obligado a redondear una actuación perfecta en la carrera de este domingo para sumar puntos.

La Q1 comenzó con una discreta vuelta para Colapinto, quien registró un tiempo de 1:31,321. Durante gran parte de la sesión el argentino estuvo en puestos de clasificación a la Q2, pero en los últimos minutos el resto de los pilotos comenzaron a mejorar su registro.

Es por esto que el piloto de Alpine salió a su último intento con toda la presión para bajar algunas décimas, aunque todo se vino abajo en la curva 13 del Circuito de Silverstone, ya que protagonizó un fuerte despiste que lo dejó sin chances de clasificar a la siguiente tanda clasificatoria. Luego de esta situación, la clasificación estuvo demorada algunos minutos hasta que se pudo quitar el auto de la grava.

De esta manera, Colapinto tendrá que protagonizar una carrera sin errores este domingo para escalar al menos nueve posiciones y meterse en la zona de puntos.

El argentino tuvo un gran inicio de temporada, pero en las últimas fechas bajó mucho el nivel y esto estuvo acompañado por la caída de rendimiento de su Alpine, por lo que solo pudo sumar un punto en los tres Grandes Premios previos a este.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, clasificó en la duodécima posición y tendrá buenas chances para sumar puntos, en un fin de semana que había comenzado de forma prometedora para la escudería francesa.

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En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien registró un tiempazo de 1:28,111 que le permitió sacarle 175 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc.

El top 5 en la largada lo completarán los británico Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

Antonelli, que buscará su sexto triunfo en la temporada, marcha como líder del campeonato y este sábado se quedó con la victoria en la carrera sprint, donde protagonizó una entretenida batalla con Hamilton. La carrera del GP de Gran Bretaña será este domingo a las 11 de la mañana (hora de Argentina).