El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, se quedó con la pole position para lo que será este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.

Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Así será la parilla de largada el domingo en Zandvoort

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Isack Hadjar (Racing Bulls)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Willams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)