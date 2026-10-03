El piloto argentino Franco Colapinto, integrante de la escudería Alpine, cerró su participación en la clasificación del Gran Premio de Bahréin en la decimoquinta posición. A pesar de haber superado la primera tanda sin inconvenientes, el deportista no pudo registrar tiempos en la segunda instancia, aunque el resultado final en la grilla ya estaba condicionado por sanciones técnicas y deportivas.

El argentino arrastra una penalización de cinco puestos desde el Gran Premio de Azerbaiyán, tras provocar un accidente que derivó en un triple abandono. A esto se sumaron 10 posiciones adicionales de sanción por el cambio en el motor de combustión interna de su vehículo. Debido a este panorama, el piloto había anticipado que la clasificación tenía un valor relativo frente a la necesidad de priorizar el ritmo de carrera para el domingo.

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El único competidor que largará por detrás de Colapinto será el británico Arvid Lindblad, del equipo Racing Bulls, quien recibió una sanción de 30 puestos por exceder la asignación de componentes en su unidad de potencia. Con este escenario, el argentino buscará remontar posiciones en la competencia principal, programada para las 4 de la madrugada.

En la disputa por la punta, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, se quedó con la pole position tras registrar un tiempo de 1:35,130. El podio de largada lo completan el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, y el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, junto al monegasco Charles Leclerc.