Este sábado continuó la actividad del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Tras partir de boxes, Franco Colapinto no tuvo opciones con un auto de bajo rendimiento y terminó último en la carrera Sprint. Su compañero Pierre Gasly terminó 18° y ganó un puesto por la parada de Lance Stroll (19°) en boxes.

En la clasificación, el piloto argentino no pudo encontrar un buen rendimiento y volvió a quedar último.

En plena disputa del campeonato, Piastri se quedó con la pole position, Norris y Verstappen fueron segundo y tercero, respectivamente.

La carrera del domingo será a las 13:00 de Argentina en el Circuito Internacional de Lusail.