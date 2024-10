La escudería Williams Racing subió un posteo gracioso a su cuenta de X, en el mismo el argentino Franco Colapinto le preparó un mate a Alex Albon.

El pilarense le enseñó una costumbre argentina que el automovilista tailandés no tenía en su radar.

“Este es tu turno, no puedes cambiar la bombilla. No la muevas, eso (la bombilla) no se toca, solo debes tomar”, le explicó Franco Colapinto a Alex Albon en el video de la cuenta oficial de Willimas Racing.

🧉 ¡SALEN ESOS MATES!



🏎️ Franco Colapinto finalmente lo consiguió y logró que Alex Albon pruebe el mate en la previa del #MexicoGP



📽️ @WilliamsRacing



En el final de la publicación de X, el piloto Alex Albon cerró el video con su opinión sobre el mate: “no es malo”.