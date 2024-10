El piloto de Williams Racing, Franco Colapinto, llegó de manera inesperada a la Fórmula 1 como consecuencia del despido de Logan Sargeant de la escudería y, desde entonces, ha demostrado no solo que es una gran piloto, sino su carisma fuera del monoplaza. Algo que también se pudo ver este lunes en El Hormiguero, aunque dio la impresión de que su espontaneidad no sentó del todo bien a Pablo Motos.

Desde el momento en el que se pisó el plató del programa de Antena 3, el piloto se mostró muy cómodo, tanto que revolucionó por completo la estructura del programa. Asimismo, realizó numerosas bromas al presentador por las que pareció sentirse incómodo debido a sus respuestas.

🐐 Franco Colapinto: "¿Trancas y Barrancas se llaman? ¡Qué nombre de MIERDA!"



Trancas: "¿Y tú te llamas FRANCO?"



JAJAJAJAJAJA#F1 #ColapintoEH pic.twitter.com/QWqMCTAb1B — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 7, 2024

El piloto irrumpió con fuerza, bromeando sobre la edad del presentador, para luego hacerle un gran regalo de su casco en colaboración con Bizarrap. Sin embargo, sus bromas no hicieron más que empezar. Ya en el inicio de la entrevista, el piloto de Williams soltó al presentador, sin despeinarse: "Igual no hablamos tanto de Fórmula 1, porque no tienes ni idea de ello. Estás perdido y me haces cada pregunta..."

😂😂 @FranColapinto a Pablo Motos.



🗣️ “Vos no tenés ni idea de Fórmula 1. Me haces cada pregunta que…”#ColapintoEH pic.twitter.com/o4rQS0xK6j — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) October 7, 2024

Una respuesta que, a pesar de que Colapinto solo lo dijo porque parecía que quería otro estilo de entrevista, dejó descolocado a Motos.

Tras dicha respuesta, el presentador optó por cambiar radicalmente de tema con el objetivo de que el piloto argentino le contase alguna anécdota y, así fue. Motos le reveló que le habían contado que antes se duchaba con el mono de competición para lavarlo.

"Un día rompí un mono en la lavadora y mi siguiente paso fue ese. Yo viajo mucho y estoy en muchos hoteles, y les dejo el mono y tardan cinco días. Así que mi forma dinámica fue champú y a la ducha. Después sacaba el mono y me duchaba yo también", relató Colapinto.

Puede interesarte

Sin embargo, el piloto volvió a la carga, esta vez respecto a su opinión sobre las hormigas cuando preguntó: "¿Pero las empresas están contentas de que unas hormigas les hagan la publicidad?"

Al conocer los nombres de las mascotas del conocido programa, Colapinto no se lo podía creer: "¡Qué nombre de mierda!", exclamó cuando Pablo Motos reveló las identidades de Trancas y Barrancas. Las hormigas no se contuvieron, y una de ellas respondió: "¿Nombre de mierda y tú te llamas Franco?"

Pablo: "¿Es verdad que te duchabas con el mono puesto?"



Colapinto: "¿Quién fue el hijo de puta que te dijo?"



LA CABRA JAJAJAJAJ#ColapintoEHpic.twitter.com/9VPnk7jnrb — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) October 7, 2024

Todos estos momentos, los cuales fueron muy aplaudidos por el público de El Hormiguero, no causaron el mismo efecto en Pablo Motos, al cual se le vio aparentemente incómodo en varios momentos de la entrevista, sin saber bien qué responder e intentando cambiar de tema.

El blooper de Franco Colapinto

En medio de la charla, Colapinto se dio cuenta que tenía la alarma de seguridad que suelen poner en las tiendas de ropa puesta en su pantalón y desató la risa de los que estaban presentes en el estudio.

Ante esto, Franco contó que había ido a comprarse ropa para “ponerse lindo” y que en el local de ropa olvidaron sacarle el dispositivo a esa prenda. “Capaz me lo robé, boludo”, dijo entre risas.

"Ahora que me acuerdo, fui a la tienda para ponerme lindo y cuando salí hizo mucho 'pipipi'... Me dijeron 'andá, andá'", agregó mientras todos quedaron sorprendidos por el insólito momento que estaban viviendo