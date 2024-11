A días de su cita con la China Suárez en un exclusivo restó del centro de Madrid, Franco Colapinto reapareció en las redes sociales. El piloto de Fórmula 1 publicó, en su cuenta de Instagram, una imagen con el uniforme del Williams. Con esta publicación, anunció que ya está listo para viajar a Estados Unidos para correr el Gran Premio de Las Vegas.

“¡Vegas baby!”, escribió Franco al pie de la foto que, en un poco más de 30 minutos, ya acumuló más de 254 mil Me gusta. “All in al 43 este finde” (Todo al 43, en español), agregó el pilarense a modo de broma. Con esa frase, que usó para cerrar el esperado posteo, hizo referencia a las apuestas que se hacen en la ciudad de Las Vegas, donde competirá este domingo 24 de noviembre a las 3 de la mañana (hora argentina) con el monoplaza número 43.

Franco Colapinto hizo un posteo en sus redes sociales después de su salida con la China Suárez

Entre los cientos de comentarios que dejaron los usuarios en la foto del único argentino que corre en la Fórmula 1, aparecieron varias referencias bastante críticas a su relación con la China Suárez. “Franco ojalá corras rápido, pero lejos de la China”; “Estamos con vos, pero despegate de la China” y “Derrapaste con la China”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre sus seguidores.

Sin embargo, los fanáticos de Colapinto se impusieron ante los haters y defendieron al piloto de 21 años. “Si comentan que sea para apoyar, o algo relacionado a la F1″, “Vamos Franco, con todo en Las Vegas” y “Gracias por representarnos”, fueron los mensajes más repetidos para contrarrestar los ataques que recibió el joven por su salida con la actriz.