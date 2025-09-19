El GP de Azerbaiyán comenzó este viernes en el cir

cuito callejero de Bakú con la primera práctica libre, que estuvo casi media hora detenida por el desprendimiento del piano en la curva 16.

El argentino Franco Colapinto giró con gomas blandas y pudo superar a Gasly en su último simulacro de vuelta rápida, después de marcar su primer tiempo a solo 15 minutos del final.

McLaren confirmó su dominio en la temporada con Lando Norris y Oscar Piastri en los primeros puestos.

Puede interesarte

La segunda práctica comenzará a las 9:00 de Argentina.