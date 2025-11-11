Franco Colapinto es una de las promesas del automovilismo tras su continuidad en Alpine. El joven protagonizó una entrevista relajada con Sofi Martínez para Telefe y no solo habló de su presente profesional, sino que se animó a opinar de la fuerte interna que tiene Wanda Nara con la China Suárez.

La periodista le consultó si era “team Wanda” luego de que el propio Colapinto subiera un video en sus redes sociales musicalizado por uno de los temas de Nara. Lejos de evadir el tema, el automovilista respondió sin vueltas: “No soy “team” de nadie, soy “team Franco””.

Sin embargo, lejos de cerrar su respuesta, la amplió: “Es impresionante cómo en un programa como MasterChef hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta. Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cagaba de risa. Que ahora esté como conductora es divertido”.

Este comentario dejó en claro que la buena onda con Wanda es una realidad y que el piloto cortó todo tipo de vínculo con China Suárez truene regresó a la Argentina con sus dos hijos Magnolia y Amancio y su pareja Mauro Icardi.

Consultado por si participaría del reality de cocinas, Colapinto admitió que no es su fuerte la cocina y que en la primera ronda se ve afuera. “Soy de cocinar porque me fui de argentina a los 14 años y tuve que aprender para sobrevivir, pero claro, ese cocinar para sobrevivir no viene de la mano de delicias como para que prueben mi comida Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Puede interesarte

En cuanto a sus platos más habituales son “pollo con arroz” o “huevos a la plancha” y bromeó diciendo que Donato le tiraría la pasta por la cabeza si la probara.