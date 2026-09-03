La temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue su marcha este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza para la celebración del Gran Premio de Italia. Franco Colapinto será protagonista en pista representando a la Argentina nuevamente, ya como piloto confirmado para 2027 en Alpine y en la previa visitó a su compatriota Lautaro Martínez.

FRANCO Y EL TORO



Colapinto y Lautaro Martínez, juntos en el entrenamiento del Inter.pic.twitter.com/D52CTuDNOe — BLENDER (@estoesblender) September 2, 2026

Según dio a conocer en sus redes la escudería francesa, Franco se hizo presente en las instalaciones del cuadro "Neroazzurro" y posó junto al campeón del mundo con la Selección Argentina en una postal que rápidamente generó reacciones en las plataformas. El pilarense firmó la remera del "Toro", en tanto que el ex Racing hizo lo propio con una del constructor con sede en Enstone.

Lindo video protagonizado por Lautaro Martinez y Franco Colapinto en Italia pic.twitter.com/OLiWVAJ6py — El stopper (@charly_stop) September 3, 2026

El Inter se prepara para afrontar su tercer compromiso en la Serie A 2026-2027 este sábado a partir de las 13 horas (hora argentina) en un choque que promete ante Napoli en el Giuseppe Meazza. En tanto, la máxima categoría del automovilismo tendrá su décimo tercera carrera del año el domingo a las 10 horas en el trazado ubicado en Lombardía.

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Cambios en la parrilla para el GP de Italia

Al igual que el pasado Gran Premio en Países Bajos, hay cambios sensibles en la composición de pilotos del fin de semana en Monza. A raíz de su lesión en la muñeca, el francés Isack Hadjar continúa sin poder correr para la escudería Red Bull.

El neozelandés Liam Lawson vuelve a tomar su lugar en el equipo principal junto al neerlandés tetracampeón del mundo Max Vertsappen, mientras que el japonés Yuki Tsunoda hace lo propio con su butaca en el constructor satélite de Racing Bulls en conjunto al británico Arvin Lindblad.