El Gran Premio de Bélgica tuvo otra victoria de un imparable Andrea Kimi Antonelli, que mostró nuevamente su personalidad para sobreponerse a los momentos adversos y sumó el triunfo por delante de Charles Leclerc (2°) y Max Verstappen (3°).

El italiano de Mercedes, equipo que tuvo el abandono de George Russell en el inicio de la cita por un choque con Lewis Hamilton, es líder del campeonato con 204 puntos. Hamilton, que llegó 4°, está segundo en el certamen con 159 unidades. Aunque no sumó puntos, Russell permanece tercero con 154.

Sin embargo, uno de los protagonistas del día en el mítico trazado del circuito Spa-Francorchamps fue Franco Colapinto. El argentino cruzó la meta en el 10° lugar y sumó un punto en una jornada memorable, que tuvo una de sus mejores rendimientos en la Fórmula 1.

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El corredor de 23 años de Alpine inició 11° (beneficiado por las penalizaciones de Lando Norris e Isack Hadjar) y ganó tres posiciones en la largada –una por el abandono de George Russell–. Si bien en el ingreso a boxes cayó hasta el 16° lugar, el argentino mostró un rendimiento constante.

Ganó tres puestos por el ingreso de otros corredores a los pits, pero lo mejor lo realizó de la mitad de la cita para adelante. Tuvo una gran maniobra para superar a Nico Hülkenberg y, desde el 12° lugar, firmó tal vez su acción más destacada desde que está en la F1: pasó en la misma maniobra a su compañero Pierre Gasly y al Racing Bulls de Liam Lawson para adueñarse de la 10ª posición. Desde ahí, soportó los constantes embates de los rivales durante 14 vueltas para blindar ese lugar y sumar un punto luego de cruzar la meta.

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Colapinto sumó un punto más para la tabla de pilotos (está 12° con 19 unidades) y le dio también una unidad clave a Alpine en el Campeonato de Constructores. Aunque Racing Bulls está más fuerte en este tramo del campeonato, con el punto de Franco los de Enstone están quintos (61) puntos igualados ahora con los Racing Bulls (61).

La próxima cita de la Fórmula 1 será del 24 al 26 de julio con un fin de semana habitual en el Gran Premio de Hungría: la carrera principal será el domingo desde las 10 de la mañana.