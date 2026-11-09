Franco Colapinto llegó a estar décimo antes de la última tanda de paradas. Verstappen remontó del 21.º al segundo puesto y Hadjar completó el podio. Mercedes se quedó con el título de constructores.

La lluvia volvió cuando quedaban diez vueltas y mandó a los pilotos otra vez a boxes. Lando Norris conservó la punta con los intermedios y ganó el Gran Premio de San Pablo. Colapinto cruzó la meta 13º, el mismo puesto desde el que había largado, en una carrera en la que llegó a pelear por el último punto.

Franco perdió cinco puestos en los primeros giros. Cayó al 18.º lugar y encontró mejor ritmo cuando la pista se secó. En la vuelta 49, todavía con el primer juego de neumáticos para seco, llegó al décimo puesto en la pelea con Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad.

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De cara a la carrera, Colapinto apunta a un mejor rendimiento del Alpine si las condiciones permiten el uso de neumáticos intermedios.

A Colapinto, el regreso del agua sobre el cierre y una tercera parada lenta en boxes (5,7 segundos) lo relegaron fuera del top 1

Alpine le puso blandos en la vuelta 55. Cuando volvió la lluvia, Colapinto superó a Fernando Alonso, que ya llevaba intermedios. Poco después, el argentino también pasó a las gomas de banda verde. En esa tercera parada, el auto estuvo detenido 5,7 segundos. Alonso volvió a quedar por delante en el tramo final y Pierre Gasly, con el otro Alpine, terminó 14.º.

Kimi Antonelli le ganó la largada a Norris y abrió una diferencia con los intermedios. El primer cambio de neumáticos dio vuelta la carrera. Norris puso blandos una vuelta antes y aprovechó el trompo del italiano para tomar la punta. Isack Hadjar también pasó al Mercedes y más tarde le cedió el segundo puesto a Max Verstappen por indicación de Red Bull.

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Verstappen había largado 21.º y en la quinta vuelta ya estaba séptimo. Volvió a boxes por blandos en la 46 y Norris hizo lo mismo cuatro giros después. Antonelli volvió a liderar durante esa tanda de paradas, pero Norris recuperó la punta cuando el italiano entró a boxes en la 54.

Con el regreso de la lluvia, George Russell montó intermedios en la vuelta 62, un giro antes que los cuatro de adelante. Norris logró su segundo triunfo consecutivo en Interlagos, con 14,602 segundos de ventaja sobre Verstappen y Hadjar completó el podio. Russell terminó cuarto y Antonelli, quinto. Los dos sumaron 22 puntos para Mercedes, suficientes para asegurar el título de constructores.

La clasificación quedó sujeta a la revisión de los comisarios. Tras la carrera, se investigaba una posible salida insegura del Mercedes de Antonelli en una maniobra de boxes en la que también estuvo involucrado Colapinto.