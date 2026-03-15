El piloto argentino Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y sumó su primer punto con Alpine, aunque tras la carrera se mostró autocrítico y frustrado por las circunstancias que condicionaron su rendimiento.

El ganador de la competencia fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), escoltado por los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Colapinto había largado desde el décimo lugar —luego de clasificar 12° y beneficiarse por las bajas de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri— y protagonizó una gran salida que lo llevó a escalar rápidamente posiciones hasta colocarse sexto en la primera vuelta. Incluso llegó a ubicarse segundo al apostar por estirar el cambio de neumáticos durante el período de safety car, en una estrategia que lo mantuvo peleando en los puestos de adelante.

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Tras la carrera, el argentino reconoció que el punto conseguido tiene valor, aunque remarcó su enojo por los problemas sufridos: “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, explicó.

Nosotros felices y Franco odiado JAJA la verdad que su carrera estaba para más.



Franco está disconforme con las direcciones de carrera, con no poder alcanzar a Sainz, por lo del choque.



Es hasta que caiga. HIZO UN CARRERÓN pic.twitter.com/z59MhtmSVN — Alpinito 🧉🇦🇷 (@SoyAlpinito) March 15, 2026

Además, detalló que su monoplaza sufrió daños importantes: “Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”, luego del choque de Ocon que lo dejo con menos oportunidades de sumar puntos de las cuales tenía en mente.

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Colapinto también cuestionó algunas decisiones durante la carrera y lamentó las oportunidades perdidas, aunque destacó el esfuerzo realizado: “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca”, aseguró.

De cara a la próxima fecha, el argentino intentó mirar hacia adelante: “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”.