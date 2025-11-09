El argentino cerró un fin de semana difícil en Interlagos y ya piensa en el cierre de la temporada y en su futuro con Alpine.

El Gran Premio de Brasil no fue el mejor para Franco Colapinto, que terminó 15° en una carrera marcada por los incidentes, el desgaste de neumáticos y la falta de ritmo de su Alpine. El argentino protagonizó un leve contacto con Lewis Hamilton en la curva 10 —que derivó en una penalización para el británico—, aunque luego aclaró que el toque no afectó su rendimiento.

“No lo creo, sinceramente. Simplemente no teníamos mucho ritmo en el coche”, explicó Colapinto tras la competencia. “Fue un fin de semana complicado; después del accidente en la carrera sprint cambiamos el chasis y todo se volvió más difícil. El balance fue bastante malo durante la carrera, sin mucho agarre, con mucho deslizamiento, y eso destruyó los neumáticos”.

El piloto de Pilar reconoció que el equipo deberá analizar con detalle lo ocurrido: “Fue una tarde dura, pero hay mucho que revisar en la fábrica. Sabemos que el potencial está, pero no logramos encontrar el equilibrio”.

Una carrera cuesta arriba

Colapinto largó 16° en el Autódromo José Carlos Pace y llegó a ubicarse dentro del top 10 durante la primera mitad de la prueba, cuando varios rivales ingresaron a boxes. Sin embargo, el ritmo del A525 no alcanzó para sostener posiciones.

La estrategia de neumáticos fue conservadora: el argentino utilizó medios y blandos, en un GP que, según Pirelli, ofreció una de las mayores variedades de estrategias del año, con hasta siete combinaciones diferentes entre los 17 pilotos que vieron la bandera a cuadros.

Las condiciones del asfalto y las lloviznas matinales complicaron el agarre general del Alpine, uno de los autos con mayor degradación de neumáticos del fin de semana.

El público y la revancha personal

Pese a las dificultades, Colapinto valoró el acompañamiento de los hinchas argentinos en Interlagos: “Los aficionados han dado mucho apoyo y estoy muy feliz de verlos acá alentando. Fue complicado; comenzamos el fin de semana con un auto competitivo y capaz de sumar puntos, pero después del sprint todo se vino cuesta arriba”.

Para el piloto, Brasil siempre tiene un sabor especial. En 2024 no había podido completar la carrera, por lo que cruzar la meta esta vez fue una pequeña revancha.

Con tres carreras por delante —Las Vegas, Qatar y Abu Dabi—, el argentino buscará recuperar el ritmo competitivo y cerrar su primera temporada completa en Fórmula 1 con buenas sensaciones.