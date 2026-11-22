Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas y volvió a sumar puntos después de 69 días. El argentino igualó la posición que había conseguido en Canadá, en mayo. Pierre Gasly finalizó quinto y, entre los dos, le dieron a Alpine 18 puntos, su mayor cosecha en una carrera de la temporada.

Colapinto ganó tres lugares en la largada, pero el avance duró poco. En la sexta vuelta ya había retrocedido al 11° puesto. Desde ahí volvió a pelear por los puntos en una carrera en la que los sobrepasos se sucedieron tanto en el pelotón como en la lucha por la punta.

La parada que marcó la carrera de Colapinto

Un toque entre Sergio Pérez y Rafael Camara en la vuelta 19 provocó la salida del auto de seguridad. Alpine aprovechó la neutralización para cambiar los neumáticos blandos del argentino por medios, con los que completó la carrera. Tras la secuencia de paradas, Colapinto quedó noveno.

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El panorama volvió a cambiar en la vuelta 38, cuando se tocaron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Los dos Alpine avanzaron y, aunque Leclerc volvió a pasar a Colapinto, los comisarios le aplicaron diez segundos de penalización por el incidente. George Russell se pasó en una curva en el tramo final y el argentino mantuvo a Hamilton detrás.

Verstappen selló la victoria en la última vuelta con menos de un segundo de ventaja sobre Lando Norris. Oscar Piastri completó el podio y Kimi Antonelli, que había liderado en el tramo final, terminó cuarto.

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Antes de subirse al Alpine, Colapinto siguió la final de la Copa Sudamericana y celebró el título de Boca, que venció 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. “Arrancamos bien la noche. Sí, lo vi, estoy muy contento. Buen arranque”, le dijo el piloto a ESPN mientras caminaba hacia el sector de trabajo del equipo.

En esa misma charla, el argentino señaló que la largada podía ser decisiva con Leclerc y Hamilton en los dos cajones siguientes. “Hay dos Ferraris atrás, así que hay que intentar hacer una buena largada e ir para adelante. Ojalá nos ayude la velocidad en las rectas que tenemos”.