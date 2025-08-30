Franco Colapinto no logró repetir la destacada actuación del viernes y registró el peor tiempo de los 20 pilotos en la tercera práctica del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, este sábado en Zandvoort. El argentino, que había mostrado buenos registros en los entrenamientos previos, cerró la sesión con un tiempo de 1:13.374, quedando al final de la tabla, a más de 2 segundos del líder, Lando Norris.

A lo largo de la práctica, Colapinto no logró mejorar su tiempo significativamente. A pesar de iniciar con neumáticos duros, el piloto de Alpine no pudo capitalizar la configuración de su coche, y terminó la sesión con una mejor marca de 1:12.222, lo que lo dejó en el penúltimo puesto, por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien también tuvo un rendimiento por debajo de las expectativas al finalizar en el puesto 19°.

Los McLaren dominaron la práctica con una clara diferencia. Lando Norris, con un tiempo de 1:08.972, lideró la tabla, seguido por su compañero Oscar Piastri. Estos resultados consolidan al equipo británico como el más competitivo en el circuito, mientras que los Alpine siguen luchando por encontrar un rendimiento competitivo.

Colapinto, quien volvió a la pista con neumáticos blandos, mejoró su tiempo en casi un segundo, pero aún así no logró salir del fondo de la clasificación, quedando a 2.194 segundos del tiempo de Norris, el más rápido. Esta sesión de prácticas dejó en evidencia las dificultades del equipo Alpine, que sigue sin generar confianza para la clasificación, que se llevará a cabo a las 10:00 horas de Argentina.

Puede interesarte

La tercera práctica fue mucho más tranquila que la jornada del viernes, que estuvo marcada por varios incidentes. El único altercado relevante fue un casi accidente entre Fernando Alonso y George Russell en la entrada de la calle de boxes, que pudo haber terminado en un choque, pero ambos pilotos lograron evitarlo.

Ahora, con la clasificación a la vuelta de la esquina, el equipo de Colapinto buscará revertir los malos resultados y mejorar su posición en la parrilla de salida para la carrera del domingo. (La Nación)