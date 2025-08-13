Franco Mastantuono fue confirmado como nuevo jugador del Real Madrid y será presentado oficialmente el jueves 14 de agosto de 2025, a las 13:00 horas en la Ciudad Real Madrid, fecha que coincide con su 18º cumpleaños. El club publicitó el acto en un comunicado donde detalló la agenda del día.

Antes del acto, el presidente Florentino Pérez recibirá al futbolista para el protocolo de la firma del contrato, que según los comunicados vinculará a Mastantuono con la entidad hasta 2031; tras la rúbrica, el jugador atenderá a al periodismo en la sala de prensa del club.

Los medios especializados adelantaron además que Mastantuono luciría el dorsal 25 en su primera temporada con el equipo blanco. El cual ya fue usado por grandes jugadores del Real, como Iker Casillas, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Rodrygo e, incluso, Vinicius. Vale la pena recordad que en la liga española los equipos solo pueden usar dorsales hasta el número 25.

El futbolista, proveniente de River Plate, llegó a España hace algunos días y podrá incorporarse plenamente al trabajo colectivo ahora que cumplirá la mayoría de edad. Pese a no poder entrenar con el primer equipo, Franco ya estuvo haciendo trabajos físicos y conociendo su nuevo club.

El fichaje se concretó tras el pago de su cláusula de rescisión, operación que diversos medios describieron con el detalle económico ya conocido (cláusula base y costes asociados), y que convirtió la operación en una de las más importantes del mercado para un futbolista argentino.

Aun no se sabe si Mastantuono será un habitual de la rotación merengue o se marchará a préstamo a otro equipo en busca de más minutos. Lo que es seguro es que Franco se encuentra con una situación particular. Ya que, si bien lo lógico sería que un jugador de su edad no viera muchos minutos, de concretarse los rumores de salida de Rodrygo Goes se convertiría en el único extremo derecho natural de toda la plantilla. Algo que sumado a que en todos los partidos que dirigió hasta ahora Xabi Alonso opto por formaciones en las que había dos extremos. Crearía un panorama muy favorable para el delantero riverplatense.