La víctima, un joven de 23 años, murió cuando lo trasladaban al hospital más cercano. Otra hermana de los involucrados presenció todo y llamó a la policía.

Un joven de 23 años murió el sábado por la mañana en Tucumán, luego de que fuera asesinado a puñaladas por su hermano mayor. Una discusión familiar habría derivado en el ataque mortal, sin embargo, las causas detrás del fratricidio estarían bajo investigación.

La pelea se desató en la intersección de avenida Salta y calle México, ubicada en San Miguel de Tucumán. Se trataría de la zona en donde la víctima, identificada como Germán Robledo, administraba una gomería. Asimismo, indicaron que el agresor, Walter Robledo (47), también era dueño de un comercio lindante con el de su hermano.

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Según las versiones preliminares, ambos mantuvieron una fuerte discusión que terminó cuando el joven gomero recibió múltiples heridas de arma blanca. Aparentemente, el enfrentamiento habría sido originado por una serie de obras que uno de ellos planeaba realizar. Esto habría despertado el descontento del otro, debido a que se trataría de una propiedad compartida.

El ataque se habría concretado con un cuchillo, pero no está confirmado que el arma homicida fuera secuestrada por las autoridades. De acuerdo con la información, el personal policial acudió a la escena para preservar el área e iniciar las pericias correspondientes.

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Entre los vecinos y comerciantes de la zona, destacaron que se encontraba presente una hermana de los involucrados, quien fue la responsable de dar aviso a las autoridades. Pese a que intentaron trasladar al joven de 23 años al Hospital Avellaneda, su muerte fue confirmada a mitad de camino.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, está a cargo de la investigación de los hechos. En línea con esto, se ordenó que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizara toma de muestra y recolección de evidencias en la escena del crimen.