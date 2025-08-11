Este sábado Mirtha Legrand tuvo como invitadas en su programa a Eugenia Tobal y a Laurita Fernández. Ambas, además de ser actrices y conductoras, tienen en común haber sido exparejas de Nicolás Cabré y aunque sus separaciones fueron muy diferentes, la tensión se vivió cuando la conductora indagó en el divorcio que la primera tuvo del actor.

“Sufriste mucho por amor Eugenia. Lo pasaste mal”, indagó la conductora, haciendo que ella se diferencie. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, manifestó.

“Es bueno que lo comentes”, destacó La Chiqui. “Claro, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”, comentó. “15 años pasaron después de esa ruptura que todo el mundo conoce y la verdad que mi vida fue maravillosa. Tengo un presente hermoso”, remarcó, mientras Laurita frente a ella la escuchaba con atención y hablaba de Ema, la hija que tuvo con Francisco García Ibar, en diciembre de 2019.

Mientras que Laurita Fernández tampoco se salvó de las preguntas punzantes de la animadora. “¿Cómo andamos de amores?“, indagó, haciendo que la conductora de Bienvenidos a ganar (Eltrece) mencione a su compañero de obra, Martín Bossi, en La cena de los tontos. “Los únicos hombres de mi vida son el señor Bossi y Gustavo Bermúdez. Me tienen enfocada solamente en las funciones y en el programa”, comentó, con humor.

“¿Estás saliendo con alguien? A mí me gusta saber todo de la vida amorosa", insistió la diva. “No, me separé hace poquito”, aseguró, sobre la ruptura de su relación con Peluca Brusca. “¿Te gustaría casarte?“, volvió a la carga Mirtha. ”Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista y ya pensaba en el qué pasará si después me separo. He vivido muchas experiencias cercanas donde después del casamiento pronto se han separado. Nunca fui Susanita, en ese sentido, de imaginarme de blanco y de querer eso. Sí me encantaría formar mi familia”, expresó Laurita.

La separación entre Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se concretó en enero de 2012, luego de un matrimonio que comenzó en 2011 y se mantuvo por un corto período. El vínculo terminó en medio de rumores de infidelidad atribuida al actor con la China Suárez, quien confirmó públicamente su relación con él en abril de ese mismo año.

Eugenia Tobal se refirió en reiteradas oportunidades sobre el dolor que le generó la ruptura y la exposición mediática que acompañó el proceso, declarando el impacto emocional que representó enfrentar la atención pública en circunstancias personales complejas. Respecto al proceso de superación, la actriz detalló haber recurrido a la terapia psicológica, acupuntura, Reiki y al sostén de familiares y amigos para transitar la etapa posterior a la separación.

Mientras que la relación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré concluyó de manera definitiva en 2021, luego de cerca de tres años de un vínculo amoroso marcado por idas y vueltas. Ambos comenzaron su relación en 2018 durante la puesta en escena de la obra teatral Sugar. En 2020, atravesaron una primera separación en el contexto de la cuarentena, motivada por la convivencia y el encierro, aunque posteriormente retomaron la relación.

En 2021, Laurita Fernández comunicó públicamente la separación final. Señaló que la decisión se debió a diferencias en los plazos y expectativas de la pareja. También ella indicó que ambos se encontraban con energías distintas y en sintonías diferentes al momento de la ruptura. Ambos desmintieron la existencia de una tercera persona relacionada con la finalización del vínculo, reafirmando que la separación ocurrió de común acuerdo y en buenos términos.