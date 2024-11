La llegada de un primer hijo es un evento que transforma vidas y marca el inicio de una etapa llena de aprendizajes, emociones y desafíos. Para Sol Pérez, panelista del programa Cortá por Lozano de Telefe, este momento no solo es motivo de alegría personal, sino también una oportunidad para compartir sus vivencias y reflexiones con sus seguidores. A través de sus redes sociales, Pérez ha abierto un espacio íntimo donde aborda los miedos y expectativas que acompañan su camino hacia la maternidad.

En su cuarto mes de gestación, la panelista combina el entusiasmo de la dulce espera con las inquietudes que conlleva esta nueva etapa. Desde su perfil en Instagram, ha invitado a su comunidad a compartir consejos y relatos personales, creando un espacio de intercambio que abarca tanto aspectos emocionales como prácticos de la maternidad. “Me estaba arreglando para salir de casa para ir a trabajar y mientras me cambiaba, porque mamá canchera siempre, quería preguntarles a ustedes y leer sus comentarios”, comenzó diciendo la panelista en el video que subió en su cuenta de Instagram.

En esta misma línea agregó: “Las vengo leyendo mucho en las historias, el otro día hablábamos sobre lactancia mixta, y vengo escuchando sobre los mandatos sociales, todo eso que cae sobre la madre”. La abogada confesó que entre sus inquietudes se encuentran los prejuicios hacia las madres que optan por métodos de lactancia diferentes a los tradicionales. “Si la madre elige una lactancia mixta con leche materna y de fórmula, ¿eres una mala madre?”, reflexionó, exponiendo su temor ante estos juicios y cómo estos pueden afectar la salud mental de una mujer en un momento tan vulnerable.

“Todas esas cosas que caen sobre la mamá y que no ayudan para nada para el bienestar psicológico y mental de una madre. Obviamente que me falta un largo camino por delante, lo sé, y quiero preguntar y escuchar”, se sinceró. Entre los temas que Sol decidió abordar en su diálogo abierto sobre la maternidad, la lactancia mixta ocupa un lugar central. Esta modalidad, que combina la leche materna con la leche de fórmula, representa para muchas madres una alternativa práctica que les permite equilibrar las demandas de la crianza con sus responsabilidades personales y profesionales. En su caso, Pérez compartió que esta decisión está motivada tanto por razones laborales como por una elección personal.

“Para mí es una gran opción la lactancia mixta, no solamente porque quiero y necesito volver a trabajar, sino también porque es lo que elijo”, afirmó la panelista, destacando la importancia de respetar las elecciones individuales de cada madre. Su postura busca romper con el estigma que muchas veces recae sobre las mujeres que deciden no optar exclusivamente por la lactancia materna, una práctica que, aunque recomendada, no siempre es viable para todas.

Sol mencionó que su decisión está influida por los mandatos sociales que enfrentan las madres. Señaló cómo estos juicios pueden generar sentimientos de culpa, ansiedad y dudas, afectando el bienestar psicológico. Frente a estas presiones, hizo un llamado a la empatía y al apoyo mutuo entre mujeres. “Quiero leer sus experiencias y qué piensan de estos mandatos sobre la lactancia”, expresó, abriendo un debate entre sus seguidores.

Los comentarios en sus redes no se hicieron esperar y las muestras de apoyo no faltaron entre sus seis millones de seguidores. Muchas mujeres compartieron sus propias vivencias y respaldaron su elección. “Hice lactancia mixta y fue fabuloso”, “Mis dos hijos tuvieron lactancia mixta y cero problemas” o “Lo que decidas, está bien” fueron algunas de las respuestas, reflejando un cambio gradual hacia la aceptación y comprensión de las diversas formas de vivir la maternidad.