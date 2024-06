Durante una protesta en contra de la Ley de Bases frente al Congreso de la Nación, manifestantes incendiaron el vehículo de la emisora Cadena 3. El periodista Orlando Morales narró que estaba a punto de subirse al coche cuando fue golpeado. Los atacantes, al encontrar el vehículo vacío, lo volcaron y comenzaron a destrozarlo.

Después del incidente, Morales recibió asistencia del personal del SAME, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos, que sea un país libre, que piense lo que piense pero con respeto", declaró emocionado tras el suceso.

Morales añadió: "Desde el '92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto, me pasó a mí pero le podría haber pasado a cualquiera, es angustiante".

La manifestación, convocada por partidos de izquierda y grupos piqueteros, estuvo marcada por encapuchados que lanzaban piedras, manteniendo una fuerte tensión con la Policía frente a la Plaza de los Dos Congresos.