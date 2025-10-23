La víctima fatal recibió dos disparos en el pecho. Secuestraron un auto, dinero y un teléfono celular. El fiscal Pedro Machado dirige la investigación por homicidio calificado. No hay detenidos.

La noche del miércoles se tiñó de sangre en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos, (en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba) donde un violento ataque a balazos terminó con un hombre muerto y otro gravemente herido.

El hecho ocurrió cerca de las 20.15, en una vivienda de calle 108 al 245, y es investigado como “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lesiones leves” bajo la dirección del fiscal Dr. Pedro Machado, de la Fiscalía Regional N°5 (Rafaela).

Un encuentro que terminó en tragedia

Según los primeros datos recabados por la Policía de Investigaciones (PDI), las víctimas habían llegado al lugar a bordo de un Fiat Cronos sin patente colocada. Allí se encontraban Federico —quien perdió la vida en el lugar— y Ángel Darío Aciar (46), quien fue trasladado al Hospital Iturraspe de San Francisco con dos heridas de arma de fuego, una en el abdomen y otra en el glúteo.

Los médicos confirmaron que las balas no tuvieron orificio de salida y que sería intervenido quirúrgicamente durante este jueves.

El relato de la pareja

En el lugar, los investigadores entrevistaron a Vanina M. concubina de Aciar, quien aportó un testimonio clave para los primeros pasos de la investigación. La mujer relató que su pareja se dedica a la compra y venta de soja, y que habían ido hasta esa vivienda para retirar dólares que serían parte de una transacción anterior.

Según su versión, Federico bajó primero del auto y fue interceptado por dos hombres, uno de los cuales le pidió el dinero. Ante la negativa, se desató una violenta discusión que terminó a tiros. Los atacantes escaparon en una motocicleta de gran cilindrada y aún no fueron identificados.

Cuando el personal policial arribó a la escena, encontró el cuerpo sin vida de Federico en el ingreso a la vivienda. Peritos de la Policía Científica Rafaela, junto al médico forense, confirmaron que el fallecido presentaba dos impactos de bala en el tórax, ambos sin orificio de salida.

Horas más tarde, Bomberos Zapadores de Rafaela trasladaron el cuerpo a la morgue judicial, donde se realizaría la autopsia ordenada por el fiscal Machado.

Durante la inspección del Fiat Cronos, los agentes de la PDI hallaron una importante suma de dinero: 20 mil dólares; 1.094.000 pesos argentinos; un teléfono celular Samsung; prendas de vestir y municiones.

Todo fue secuestrado para peritajes. Además, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a posibles testigos.

Hipótesis bajo análisis

Si bien el móvil del ataque no está confirmado, los investigadores no descartan que se trate de un negocio vinculado al intercambio de divisas o una transacción frustrada relacionada con la compra de granos. El fiscal Pedro Machado impartió directivas para continuar con la recolección de evidencias, mientras la PDI trabaja a contrarreloj para identificar a los autores del homicidio.