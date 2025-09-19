Tres delincuentes fueron aprehendidos este jueves por la tarde en Avellaneda al 4800 mientras desvalijaban la casa de una mujer que había salido minutos antes.

El Comando Radioeléctrico trasladó a los sospechosos y los elementos sustraídos hasta la comisaría 16ª.

Los primeros en intervenir en el robo fueron los vecinos, que denunciaron a los tres ladrones que sacaban los objetos de valor del inmueble y los cargaban en una camioneta azul.

Imagen del material secuestrado (Foto: Gentilezas)

En cuestión de minutos, varios móviles policiales del Comando Radioeléctrico arribaron a la escena y arrestaron a Emanuel Adrián A. (31), Ernesto Luis A. (56) y Miguel D. (17), quienes intentaron fugarse.

En el vehículo se secuestraron un equipo de música, un parlante, dos bicicletas, un aire acondicionado, un lavarropas, un secarropas, herramientas, un horno eléctrico, una desmalezadora, una consola de videojuegos, una licuadora, una batidora, una caña de pescar, un disco de cocina, un televisor de 47 pulgadas y hasta un juego de inodoro y bidet.